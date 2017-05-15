訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:22 港股直擊 即巿股評

恒指收升215點 創近22個月高

放大圖片

北京正在舉行「一帶一路」國際合作高峰論壇，中國將加大對「一帶一路」建設資金支持，中港股市今日氣氛正面。港股更連升6個交易日，再創近22個月高位。

恒指高開76點，即創近22個月高位，甫開曾升153點後回落，升勢一度收窄至57點，見25213點半日低。其後回勇，突破早段高位，上午最多升162點，見25318。恒指中午收報25301點，升145點。下午3時後港股升幅擴大，最多升229點，高見25385點，再刷新近22個月高。恒指收市升215點或0.86%，報25371，亦創近22個月收市高位。

國企指數報10450點，升167點或1.63%。

全日大市成交有812.69億元。

騰訊(00700)將於本周三公布季績，今日高見260.6元，創新高，收市升0.8元或0.3%，報259元，成交達55.92億元。

成交第二大是上周後期遭沽空機構狙擊的瑞聲科技(02018)，公司今早發出進一步澄清公告，惟沽壓未止，收市跌4.4%報91.75元。

滙控(00005)收報68.85元，升1.1%，連升第九日，居成交榜第三位。

內地4月新增貸款大勝預期，中資金融股造好。建行(00939)、平保(02318)、國壽(02628)及太保(02601)均連升六個交易日。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。