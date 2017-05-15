港股直擊 中國財經

「一帶一路」國際合作高峰論壇正面消息利好內地股市，上證指數收市靠穩，全日收報3090點，升6點或0.22%，連升三日，成交1582.7億元(人民幣‧下同)。

北上投資A股的「滬股通」130億元人民幣額度，全日額度剩餘121.19億元，用8.81億元或6.8%。

華遠地產(600743.SH)及環旭電子(601231.SH)漲停，為表現最好「滬股通」股份。

南下投資港股的105億元「港股通」額度，於15:57PM，額度剩餘80.38億元，用24.62億元或23.4%，南向買盤續活躍。