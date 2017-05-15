即巿股評 港股直擊

恒指氣勢如虹，14天RSI升至72.5，今日暫時高位係25350，令5月份至今波幅擴大至992點，單月波幅仍未算大，若5月5日的24358為本月低位，而一個月波幅有1300點的話，恒指可上試2015年7月21日高位25634點水平阻力，升市莫估頂，更可況今年2月中時恒指RSI曾升至77.7。

大市最吊詭是大量股份跟不上恒指國指升勢，只有37.4%之股份股價高於50天線，對今年有憧憬的股民當然希望資金炒落後股，筆者不排除有此可能，尤其是「滬港通」南下買盤持續強勁，今日繼續有近兩成額度使用，北水可能輪流炒作。

北水較有可能食糊的是滙控(00005)，今日9連升，高見68.95元。上周經「滬港通」淨流入滙控之金額驚人，周四更高達1億元，今日衝高至68.95元，本周四(18日)除淨10美仙，有炒除淨因素，不過14天RSI已升至81.6，嚴重超買，宜用「鐘擺策略」，熊證中庸之選有(63552)，收回價75.08元，10月20日到期，現報0.1元，跌6.5%，現價已可買，博正股回試10天線。

5月5日本欄推介中石油牛證(67304)，當時報0.089元，正股報5.22元，博正股反彈逾2%，果然5月5日已見了近期低位，亦一如預期有大行上調評級，正股最多升至5.38元，(67304)最高見0.102元，今日最高亦見0.101元，現升3.2%報0.097元，回報有9%。

羅崇博 (杜比)