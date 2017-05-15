即巿股評 港股直擊

未知是否筆者於不同媒體的曝光率多了，每天收到讀者的提問數目也相應增加，撇除少部分筆者解答後沒有道謝，而又厚顏地多次提問的人士，大部分讀者於收到筆者回覆後，都對我致以由衷感謝的，在此多謝大家對筆者的信任和支持！

現在進入正題，於5月11日收到讀者Victor的電郵提問，問道如何詮釋凱華集團(00275)於2016年7月28日收市後發布2015/16年報當中顯示的股權分布，當時此股名為錦興集團(新名的生效日期為2016年10月27日)，年報顯示截至2016年3月31日有四名大股東，就是主席兼執行董事葉家海佔權29.90%，以及三名不屬管理層的大股東英皇證券、結好證券和Koala Securities Limited (中文名稱「樹熊證券」)，分別佔權61.79%、11.86%和19.77%，即四名大股東合計佔權為123.32%，數值大於100%，原因何在？

昔日供股有所啟示

若沒有留意此股動向的投資者，的確難以明料出現上述數字原因，其實早於2016年3月18日筆者於另一專欄曾分析此股，留意原因是同年1月25日晚下宣布「先合後供」方案，比例分別為10合1和1供8，包銷商有兩名，就是葉家海和英皇證券，於公告顯示倘若沒有公眾股東參與供股，英皇證券需要承接約31.25億股，佔權61.79%，葉家海則佔權29.90%，正好與上述年報列出兩者的佔權相同。至於結好證券和樹熊證券，查閱披露易的「披露權益」會見首次持股日期為2016年1月25日，就是宣布供股當日，買入價同為0.25元，跟供股價相同，暗示兩者屬分包銷商，可理解為她們分別佔權11.86%和19.77%，是來自英皇證券的佔權，即在無人供股之時，英皇證券、結好證券和樹熊證券分別佔權30.16%、11.86%和19.77%。

解讀昔日股權變化

另可留意到了2016年4月29日，三者的佔權皆是「歸零」，若查閱同年3月8日晚上發布的「修訂時間表」，便知4月29日為「終止包銷協議之最後時限」，表示供股已成了無條件，所以1月25日顯示三者首次持股，為了讓公眾知道潛在而非實際股權變動，至於4月29日顯示三者持股「歸零」，為了表明包銷商及分包銷商已履行包銷協議之責任。雖然在同年5月3日晚上發布的供股結果顯示，由於供股認購不足，約19.34億股(佔權38.25%)屬於英皇證券所承接，但於那則公告寫到英皇證券已促使認購人認購那批供股貨，故此「披露權益」不會顯示英皇證券增持約19.34億股份。此外，於「披露權益」當時也沒有列出任何人士或公司買入股份記錄，暗示包銷商已促使的認購人不少於8名，以致他們瓜分供股貨後個別佔權也少於5%，所以毋須向公眾披露佔權多少。

當時確認經已供乾

就著當時公眾股東持有約31.25億供股貨，相對包銷商已促使的認購人持有其中約19.34億股，佔比已有61.90%。而於下的38.10%供股街貨，參考供股期間4月13至26日之收市價介乎0.27至0.285元，較供股價僅高14%，反映公眾股東供股意欲不大，認為認購者屬有心人機會大，連同包銷商已促使的認購人之持貨，極有可能超過八成供股街貨為有心人所承接，造就「供乾」的結果。最後，誠如上述筆者曾於去年3月18日分析此股，認為值得與大家分享當時看法，以及檢視績效，所以於本周三(5月17日) 續談此股。

聶Sir

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於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

上述內容給讀者予以參考，絕不構成任何買賣股份建議。