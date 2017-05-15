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今日 13:35 港股直擊 即巿股評

港股午後仍升逾百點 燃氣股重創

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港股午後大致維持中午時之升幅，恒指最新升144點，報25300，逼近今早高位25318點。

國企指數升126點報10409。

內地股市午後變化不大，仍然靠穩，上證指數報3089，升6點或0.2%。

燃氣股重創，華潤燃氣(01193)大跌一成一；新奧能源(02688)大跌12.4%。花旗發表報告指，對內地燃氣股板塊看法轉為審慎，預期國家發改委在今年第三季，或會調整下游天然氣分銷企業之回報，將新奧能源、華潤燃氣及中國燃氣(00384)之評級，由原來的「買入」，下調至「沽售」。

港股半日沽空金額為43.04億元，沽空比率10.1%。中國平安(02318)半日沽空有3.19億元，沽空比率41.4%，最新報46.65元，升1.3%。

瑞聲科技(02018)半日沽空有2.89億元，沽空比率18.7%，最新報90.95元，跌5.3%。

恒生H股(02828)半日沽空有2.78億元，沽空比率29.7%，最新報104.8元，升1.4%。

騰訊(00700)半日沽空有2.43億元，沽空比率8.7%，最新報259.4元，升0.5%。

日本日式彈珠機遊戲館營運商OKURA(01655)今日首掛，高見1.41元，較1.2元招股價高出17.5%，午後最新報1.3元，成交逾1.8億元。

那邊廂，較早前已炒上的NIRAKU(01245)及DYNAM JAPAN(06889)今日回吐，最新分別跌4.4%及2.9%。

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