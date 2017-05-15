即巿股評 港股直擊

阿爺一話要維穩，內地股市唔再跌，港股本來已強勢，少咗內地股市拖累，今日連續第六個交易日上升，話之外圍魚缸有啲腳軟。恒指今早高開76點，雖然曾回落至25213點半日低位，但升勢持續，上過25319點半日高位，創22個月新高。半日恒指報收25301點，升145點；國指急起直追再跑贏，升1.4%或126點，半日報收10409點，但距離今年高位10698點仍有一段路要追。

值得留意係升跌比例仍未能配合升勢，半場下跌股份數目多過上升股份數目，反映大市升勢仍然較為集中，整體表現只係一段。恒指上到25300水平要抖抖，除非「一帶一路」高峰論壇再有利好消息刺激，否則港股可能喺現水平徘徊整固，再搵機會突破。又或者趁有利淡消息掉頭向下，但二萬五水平唔係咁易失守，始終市底已轉強，淡友好難有得發圍。

雖然「一帶一路」建設資金加碼1000億元人仔，但數目都喺預期之內，相關「一帶一路」概念股衝高回落，升幅收窄，擺明係有春江鴨上周買定貨之後，今日食糊套利。除非相關基建股中標大型「一帶一路」工程，否則呢次落鑊炒高之後，又要再等其他好消息帶動上升。上星期有跟阿Man偷步買貨，今日都要考慮食糊，有糊唔食，罪大惡極。

反而間接受惠「一帶一路」融資安排嘅金融股，今日有資金追捧，大笨象(00005)連升九個交易日，今日再升逾1%。而其他重磅內地金融股亦普遍上升，升幅閒閒地1%。股王騰訊(00700)再創260.6元上市新高，預期喺星期三季度成績表派發前，騰訊股價易升難跌。

瑞聲科技(02018)派完季度成績表後，績佳亦不敵沽空機構蝙蝠俠嘅狙擊，今早發出進一步澄清公告稱，指蝙蝠俠份研究報告毫無事實根據，且屬誤導。集團雖然已獲多家大行上調目標價撐腰支持，但跌勢未止，半日挫5.2%，成為跌幅最大藍籌股。至於其他科技股則見反彈，睇嚟資金已開始換馬。

燃氣股今日全線仆直，整個板塊逆市下跌，跌幅亦相當顯著。皆因有缸湖傳聞指內地為咗要降低用戶成本，計劃對城市地區天然氣經銷商，實施限制年度資產回報率上限6%。咁樣搞一搞，燃氣股梗係冇運行，普遍跌幅超過2%，新奧燃氣(02688)跌一成表現最差。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)