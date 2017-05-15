港股直擊 即巿股評

「一帶一路」國際合作高峰論壇領導人圓桌會議今早進行，加上內地上月新增貸款勝預期，中港市場今早氣氛正面。當中港股上周連升5個交易日、累飆679點後，今早再創近22個月高位。

恒指高開76點，即創近22個月高位，甫開曾升153點，之後升勢回落，升幅一度收窄至57點，見25213點半日低，其後再回勇，突破早段高位，最多升162點，見25318點，創2015年7月23日以來新高。恒指中午收報25301點，升145點或0.6%，大市成交額426.13億元。

國企指數報10409點，升126點或1.2%。

A股半日高收，滬指升0.28%；深指升0.69%。另外，國家統計局公布首4個月全國固定資產投資14.43萬億元人民幣，按年增長8.9%，略低於市場預期。而4月工業增加值及零售均遜預期。

藍籌金融股領漲，滙控(00005)升1.1%，暫時連升第9日；騰訊(00700)今早見260.6元創上市新高，半日升0.5%；長和(00001)升0.9%；中電(00002)升1.3%；「三桶油」升0.2%至1.9%，中石化(00386)表現最好；中銀香港(02388)升2%，為升幅最大藍籌；友邦(01299)升0.5%。相反，電能(00006)和長建(01038)除息，半日跌0.6%和0.4%；瑞聲科技(02018)今早發出進一步澄清公告稱，指葛咸城研究之報告毫無事實根據，且屬誤導，集團又獲多家大行上調目標價，惟半日挫5.2%，為跌幅最大藍籌股。

焦點板塊

中資金融股：內地4月份新增貸款勝預期，中資金融股全線見支持，藍籌領漲大市，建行(00939)升0.9%；工行(01398)升1%；中行(03988)升1.6%；平保(02318)升1.4%；國壽(02628)升1.7%，5股貢獻大市64點。另外，招行(03968)升2.9%；中國銀河(06881)升4.3%，為升幅最大國指成分股；HTSC(華泰證券)(06886)升2.5%；民生銀行(01988)升1.6%。

一帶一路概念股：正在北京舉行的「一帶一路」國際合作高峰論壇傳來正面消息，中國將加大對「一帶一路」建設資金支持。本港概念股造好，中鐵(00390)升1.2%；中交建(01800)升1.5%；中車(01766)升0.9%；鐵建裝備(01786)升4.5%；中國建築(03311)升1.8%。建材股亦跟升，安徽海螺(00914)升2%；華潤水泥(01313)升2.3%；中建材(03323)升0.9%。

燃氣股：有市場消息指出，內地為降低最終用戶成本，打算對城市地區的天然氣經銷商，實施限制年度資產回報率上限6%。燃氣股開市後全線受壓，新奧能源(02688)挫10.8%，成交額5.4億元；華潤燃氣(01193)挫9.1%；中國燃氣(00384)挫8.4%；港華燃氣(01083)挫5.8%；北京控股(00392)跌2.5%。

焦點股份

電視廣播(00511)(TVB)：今早復牌，股價見逾3個月新低，半日跌4.5%。集團公布，對於證監會收購及合併委員會有條件授予其豁免全購，該公司現正考慮該裁決之法律影響。

寶勝國際(03813)：裂口低開12.4%，曾挫19.9%，半日跌16.7%，為表現最差港股。集團公布，截至3月底止首季盈利1.04億元人民幣，按年跌27.39%。母公司裕元集團(00551)半日升0.5%，裕元截至3月底止首季盈利1.24億美元，按年增30.59%。

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