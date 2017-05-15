港股直擊 即巿股評

美股上周五個別走，道指收市跌22點，納指則再創收市新高。北京正在舉行「一帶一路」國際合作高峰論壇，中國將加大對「一帶一路」建設資金支持，中港股市今早市場氣氛正面。港股上周連升5個交易日、累飆679點後，今早再創近22個月高位。

恒指高開76點，即創近22個月高位，甫開曾升153點後回落，升勢一度收窄至57點，見25213點半日低。其後回勇，突破早段高位，今早最多升162點，見25318。恒指中午收報25301點，升145或0.58%，大市成交額426.13億元。

國企指數報10409點，升126點或1.23%。

「一帶一路」概念股早段衝高後回落，中鐵(00390)及中交建(01800)曾升逾3%，中午升幅收窄至1.2%及1.5%; 中鐵建(01186)微升0.5%。

多隻內地券商股，今早表現跑贏國指，中國銀河(06881)創5日高，半日升4.3%; 廣發証券(01776)升2.2%; 海通證券(06837)升2.1%; 中信証券(06030)升2.3%。

藍籌金融股領漲，滙控(00005)升1.1%，暫時連升第9日；建行(00939)創1個月高，半日升0.9%。

騰訊(00700)周三季績公布前，再度破頂，高見260.6元，中午升0.5%，報259.4元。

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