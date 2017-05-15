彩星系發盈警後受壓，彩星玩具(00869)暫時最多跌12.1%，見1.15元創超過半年新低，現跌10.7%，成交額1940萬元。
彩星玩具發盈警，預期截至3月底止首季除所得稅前溢利約400萬元，相對於去年同期除所得稅前溢利7200萬元大幅下降。
彩星玩具母公司彩星集團(00635)最新亦跌3.4%，成交額168萬元。集團發盈警，指經初步評估，截至今年3月底首季收入及除稅前溢利較去年同期下調，主要由於彩星玩具之收入及除稅前溢利下降。
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