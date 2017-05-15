港股直擊 香港財經 即巿股評

北京正在舉行「一帶一路」國際合作高峰論壇，中國將加大對「一帶一路」建設資金支持，中港股市今早市場氣氛正面。港股上周連升5個交易日、累飆679點後，今早再創近22個月高位。

恒指高開76點，即創近22個月高位，甫開曾升153點後回落，升勢一度收窄至57點，見25213點暫時低，最新再回勇，突破早段高位，暫時最多升162點，見25318。截至上午約11時07分，恒指報25314點，升158點或0.6%，大市成交額352.41億元。

國企指數報10421點，升138點或1.4%。

A股向上，滬指升0.24%；深指升0.56%。

藍籌金融股領漲，滙控(00005)升1%，暫時連升第9日；建行(00939)升0.9%；平保(02318)升1.8%；中行(03988)升1.3%。

內地4月份新增貸款勝預期，中資金融股全線見支持，招行(03968)升2.9%；中國銀河(06881)升2.1%；HTSC(華泰證券)(06886)升2.2%；民生銀行(01988)升2%。

騰訊(00700)最高見260.6元創上市新高，現升0.4%。

有市場消息指出，內地為降低最終用戶成本，打算對城市地區的天然氣經銷商，實施限制年度資產回報率上限6%。燃氣股開市後全線受壓，新奧能源(02688)跌9.6%，成交額4.4億元；華潤燃氣(01193)現跌8.9%；中國燃氣(00384)挫6.6%；港華燃氣(01083)挫5.2%；北京控股(00392)跌2.5%。

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