即巿股評 港股直擊

老老實實，上個星期恒指升足5日，計埋今日就第6日，公司都未返到就已經隊到上25300點樓上；返到嚟坐底開機，係回番少少，不過電視機條直簽出現「騰訊、領展、中銀香港、恒生創新高」、「恒生指數升穿25300點 創21個月新高」。上個星期執出嚟嘅恒指熊(64902)，坦白講呢個moment唔好怪我黑心，都真係幾想大家有心臟病，事關如果(touch wood)頂唔順坐過weekend嘅壓力而即日鮮咗隻恒指熊(64902)嘅話，咁今日你就唔會見到隻恒指熊(64902)輸緊你一餐晚餐(真係唔止下午茶咁簡單)。

相信大家都有個疑問：個市升咗咁多日，今日中移(00941)都見紅，真係唔信單靠一隻騰訊(00700)可以頂住個市咁耐囉。係嘅，認真呢個諗法都應該唔止得一個人諗嘅，而上個星期入熊證博跌，「你哋無做錯到」嘅；不過咁，timing嘅嘢就真係比較難去捉摸，依家10點4分，睇住恒指由升過百點縮到落70幾點，日線圖支燭由有燭身變無燭身，仲要出現咗倒T星，而恒指熊(64902)由輸一個晚餐變成輸一個午餐，呢啲咁嘅樣，令到本來打算將隻熊證cut loss，變成你會對住個電腦叫佢加油，然後死都唔send個cut loss盤出去，最後你更加會同自己講入熊證呢件事係「無做錯到」。

都係嗰句：無做錯還無做錯，但個市唔比你一擊即中，你就要學習去敬畏市場。拆開恒指5分鐘圖見到，今朝恒指開市時以一支大陽燭開咗一個上升裂口出嚟，同一時間啲技術指標就被呢一下子嘅升幅搶高晒，如是者喺開市之後個市就慢慢回落，到10點5分時，恒指做咗暫時今日嘅低位25213點，不過呢個都仲未補晒今朝個上升裂口，然後個市就貼住喺條50分鐘線(5 x 10線，10點12為25270點)樓下向上屈返上去。隻中移依家由跌轉升，莫講話恒指熊(64902)，即使係其他熊證或者Put，都應該要搵一個靚啲嘅位置將佢放走先，就算聽日個市跌，我都怕你(同埋我)過唔到今日個市又升返嗰種接近爆血管嘅心理壓力。

更何況，恒指牛熊證街貨圖上見到，25300至25399點呢度有1188張期指，企得確實太貼啦，連「至少保持2秒距離」都無，再數上向25400至25499點呢度，都有971張期指。問吓你，如果你要交數，你會向上升百零二百點繼續啪死重貨熊殺多啲期指數返嚟呀，還是向下衝600幾點，殺到落去24600點，食24600至24699點嗰400張期指？

的確，SlowSTC(14,3)同14天RSI都顯示大市超買，鐘擺入市策略嘅警報係響起，問題係由呢一刻直至到鐘真正擺呢段時間，分分鐘入熊試水溫試到氣餒之後先至出現轉角市。與其係咁，有時間玩嘅就索性行即日鮮策略，用恒指5分鐘圖嘅超買超賣反應作為入市同出市位；氣餒嘅話就一係睇吓今日個市有無計去補返今朝個上升裂口，補到就輸少當贏，但千祈唔好對住個窗「唉」，因為喺10點34分我見到恒指5分鐘圖出現一浪低於一浪嘅形態，我唔知會唔會有轉機，希望有啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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