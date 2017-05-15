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今日 10:14 港股直擊 即巿股評

【異動股】TVB復牌跌近7% 見逾3個月低

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電視廣播(00511)(TVB)今早復牌，早段暫時最多跌6.7%，見27.9元逾3個月新低，現挫半成，成交額969萬元。

集團公布，對於證監會收購及合併委員會有條件授予其豁免全購，該公司現正考慮該裁決之法律影響，尤其是決定授出清洗豁免須以股東對要約之投票結果(在沒有調整的情況下)為條件，且有關清洗豁免是否應獲得批准的問題，不應交由股東在股東大會上投票表決。

該公司稱，將盡快另行作出公告，目前為止，未能確定要約將會進行。

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