港股直擊 即巿股評

受沽空報告困擾的瑞聲科技(02018)沽壓未止，暫時最多跌7.2%，見89.05元創逾一個月新低，現跌6.1%，成交額5.86億元，目前連跌第三個交易日。

集團今早開市前發出進一步澄清公告稱，葛咸城研究(Gotham City Research)的報告毫無事實根據，當中所指的供應商是關連方的敍述是錯誤的，且屬誤導。

集團上周五(12日)中午公布首季多賺72%，多家大行上調目標價，當中大和資本維持「買入」評級，上調目標價至115元。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。