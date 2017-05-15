港股直擊 香港財經 即巿股評

美股上周五個別走，道指收市跌22點，納指則再創收市新高。港股上周連升五個交易日後，今早再創近22個月高位。

恒指今早高開76點，報25233，之後升幅擴大，暫時見最多升153點，高見25309。截至9時47分，恒指升135點，報25292。

國企指數明顯跑贏，最新升147點，報10430，升幅有1.4%。

上證指數報3092，升8點或0.29%。

騰訊(00700)今早再刷新上市新高，最多升0.9%，高見260.6元，現報259.6元，升0.5%。

滙控(00005)低開0.1%後又再向上，最新報68.45元，升0.5%，暫錄9連升。

中資金融股造好，建行(00939)升1.1%，報6.44元；國壽(02628)高見25元，最新升1.6%，報24.95元。

瑞聲科技(02018)上周後期遭沽空機構狙擊，股價兩日累插13.5%，今早甫開沽壓大，暫時見最多跌7.2%，低見89.05元。公司今早發出進一步澄清公告稱，葛咸城研究報告所指集團採用有問題的會計處理，誇大與平滑公司盈利的敍述，是毫無事實根據，且屬誤導。

正在北京舉行的「一帶一路」國際合作高峰論壇傳來正面消息，中國將加大對「一帶一路」建設資金支持，向絲路基金新增資金1000億元人民幣。「一帶一路」概念股炒上，中鐵(00390)及中交建(01800)升逾3%；中鐵建(01186)亦升逾2%。水泥股亦跟升，安徽海螺(00914)升2.4%。