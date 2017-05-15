今日 09:15
港股直擊
即月期指高開135點，報25198，較上周五現貨收市高水42點。
H股指數期貨高開72點報10345，高水62點。
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中國7800億加碼谷一帶一路
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Belt and Road Initiative is not just about infrastructure
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OPEC會議前夕 利比亞產量扳升
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默克爾政黨 德國地區選舉獲勝
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