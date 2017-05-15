港股直擊 即巿股評

港股上周連升五日，不過剛過去的周末日好淡消息交疊，預期恒指短期在25000之上反覆爭持。

美股上周五個別發展，納指再創收市新高，微升0.1%報6121點。道指收跌22點或0.1%，報20896點，全個星期跌0.5%；標普500指數周五跌0.15%，報2390點。聯邦調查局局長科米上周初突然被解職之後，投資者仍在憂慮美國總統特朗普推行其刺激經濟增長政策的能力。另外，投资者正關注零售業形势，J C Penney周五股價大跌14%，季績顯示其同店销售的跌幅超出预期。

在美國買賣的港股預託證券(ADR)較本港收市比較，造價普遍靠穩。滙控(00005)股價已連升八日，周五其ADR折合港元收報68.16元，較本港收市高0.06元或0.1%，宜留意技術超買情況。中移動(00941)ADR報85.09元，微跌0.01元。國壽(02628)ADR報24.57元，微升0.02元。紐約期油在每桶47.8美元附近爭持，「三桶油」靠穩，中海油(00883)ADR報9.09元，升0.03元；中石化(00386)ADR報6.31 元，升0.06元或0.9%；中石油(00857)ADR報5.32元，升0.01元或0.22%。

ADR港股比例指數報25249，較上周五恒指收市高92點或0.37%，意味今早港股有望刷新近22個月高位。恒指上周連升5個交易日，累飆679點或2.8%；周五高見25211，收市升30點報25156，14天相對強弱指數(RSI)升至69.2，逼近70的技術超買水平。騰訊(00700)本周三將公布首季業績，上周再有大行上調目標價至300元以上，騰訊ADR預示今早有力升穿260元再創新高，其走勢料左右大市。

不過，在過去的周末日市場好淡消息交疊，全球大約一百個國家和地區的電腦系統，星期五受到勒索軟件攻擊，規模前所未有，業界急忙找尋解救方法，確保醫院、銀行、政府部門和運輸系統等重要設施的電腦糸統免被入侵。 今次勒索軟件攻擊，是針對微軟視窗操作糸統漏洞，留意事件的進一步發展。另外，北韓星期日試射一枚彈道導彈，飛行大約700公里，最後跌落北韓東岸和日本之間的海面。 今次是北韓兩星期前試射導彈失敗後，及文在寅就任南韓總統後，第一次試射彈道導彈。日本政府強烈抗議北韓試射彈道導彈，違反聯合國有關決議。朝鮮半島緊張局勢若進一步升溫，或影響區內股市氣氛。

焦點板塊

「一帶一路」概念股：正在北京舉行的「一帶一路」國際合作高峰論壇傳來正面消息，中國將加大對「一帶一路」建設資金支持，向絲路基金新增資金1000億元人民幣，鼓勵金融機構開展人民幣海外基金業務，規模預計約3000億元人民幣。留意A股今日反應，以及鐵路基建及建材等「一帶一路」概念股表現。

焦點股份

百麗國際(01880)：今日公布截至2月底止全年業績，集團上月下旬獲高瓴資本等溢價近兩成提私有化，股價5月2日復牌急升一成半後，近期高位窄幅橫行。

新昌管理集團(02340)：宣布以每股1.09元，即較上周五收市價折讓近兩成，配售6952萬股，集資7580萬元。

中國恒大(03333)：公布旗下恒大地產及其相關項目公司，與基金經理簽訂10份項目協議。據此，基金將投資合共約108.5億元人民幣，於各項目公司與集團共同開發各相關項目。

中國平安(02318)：公布旗下控股子公司首4個月累計保費收入合共約2545.15億元人民幣，按年增長34.76%。

電視廣播(00511)：自4月28日起停牌，將於今早復牌。公司公布對於證監會收購及合併委員會有條件授予其豁免全購，公司現正考慮該裁決之法律影響。