即巿股評 港股直擊

提起近日走勢向好的亨泰(00197)，原來集團又再與日本結緣，該公司近日以1.8億元，收購滿創有限公司的全部已發行股本。滿創主要從事舉行大型表演，並於香港、澳門、台灣擁有「奧特曼」日本著名知識產權。

「奧特曼」的日語原名為「ウルトラマン」，亦即英語的「Ultraman」，是日本動漫界的經典。說到這裡，相信不少香港讀者馬上想到的是「咸蛋超人」，台灣讀者則會想起「超人力霸王」。

不論是那個譯名也好，動畫由六十年代已開始播放，至今仍有新動畫在日本播出，連同全球轉播，相信「奧特曼」及家族成員都早已深入中、港、台的觀眾的心中，估計粉絲人數以千萬人計。

事實上，集團在截至2016年12月底的中期業績已指出，全球經濟增長乏力，挑戰重重，董事會考慮將業務作多元化發展。而是次收購「奧特曼」的知識產權，相信就是集團將業務多元化的其中一步，在完成收購後，預料將可以加強收入和盈利來源，為股東創造價值及帶來回報。

與本業食品批發業務潛在協同效益大

亨泰今次先做香港、澳門、台灣「奧特曼」大型表演，相信是小試牛刀，志不在此，做起模式之後，相信一定是朝內地市場進發。

中國是全球第2大經濟體，也是全球品牌管理者的焦點市場；全球各地品牌正通過授權合作，努力拓展中國市場。香港貿發局(HKTDC)在「動漫角色成授權寵兒巧用網購曝光促銷」的文章中披露，早於2014年， 全球十大授權商中，動漫公司已佔六席，共錄得770億美元(約5976億港元)營業額。文章訪問了廣州奧飛動漫品牌管理總經理陳婉玲，她指出：「在中國授權零售市場，娛樂及角色授權佔44%，份額最大；因娛樂是說故事的，與消費者有情感聯繫。」

套入「奧特曼」的例子，其電視劇集已推出超過五十年，是日本及全球動漫界最重量級知識產權之一，是不少人的兒時偶像。不少人自少就是看「奧特曼」長大，早已種下情感，關鍵是如何利用這些鐡粉創造出商機。亨泰在收購「奧特曼」的知識產權後，將會舉行「 奧特曼」真人舞台劇表演，相信在龐大粉絲群支持下，將可以吸引大量的家庭和年輕觀眾去觀看，為集團帶來票房、周邊產品及餐飲等收入。

亨泰在多元化業務之餘，其本業亦有望與「奧特曼」知識產權業務產生協同效應，與相關版權合作方開展關係，在現有主業務包裝食品、飲料、家庭消費品、冷凍鏈產品以及化妝及護膚品貿易等進行貼牌銷售，快速消費品營收模式以量多取勝，透過貼牌，有助大大提升毛利，創造新新的商機及巨大的現金流。

正如另一內地動漫「喜洋洋」在2015年春節推出電影，並與內地KFC合作推廣，透過把KFC廣告植入動畫電影，KFC則同時推出「喜洋洋」玩具配合，都取得好成績。若然亨泰能借鏡這種營運方式，相信也能創出商機。

內地放寬生育政策，意味出生率將提升，為零食、童裝、玩具及文具等兒童市場帶來龐大商機，並利好授權業發展。若然集團也能成功整合知識產權、貿易和快速消費品業務，也有望創出新的商機，甚至有望再引入新項目或新策略股東。亨泰近日股價向好，相信只要業務發展配合的話，而內地資金亦愛炒這類泛經濟概念股份 ，有助亨泰股價再升，挑戰1元水平。

楊衡瑞

深信善用科技+知識可改變世界，透過網絡分享股票投資、理財及金融圈趣聞