即巿股評 港股直擊

港股過去一周反覆向上，升上25200點水平，創逾21個月新高，本周後期有傳內地將在7.1前有維穩資金力撐港股，令港股短期內新添動力，不過是否屬實仍有待觀察。港股踏入5月份的表現來看，雖有別於4月份的悶局，但市場實際上缺乏重要的利好消息支持，五月份仍有可能出現「先升後回」的情況，故應保持候低吸納的策略，惟入市位可較早前提高，若恒指回落至24700點可部署入市。

選股方面，可留意港交所(00388)，此股新近公布今年首季業績較市場預期為佳，首季純利17.16億元，按年增長20%，按季增長38%。今年一月起股市氣氛轉佳，港股日均成交額增至743億元，按年增加2%，按季增加16%。「滬港通」及「深港通」的資金流量亦上升，「滬股通」日均成交額為38億元人民幣，按年增加12%，「深股通」日均成交額20億元人民幣。期內，來自「滬港通」與「深港通」收入及其他收益合共7500萬元，已相當於去年度全年的42%。不過，隨着首季市場波動減少，期交所日均成交合約按年下跌18%至42.1萬張。LME的金屬合約日均成交量下跌5%至60.7萬手。另期內新股集資額急跌逾五成至134億元。

其實港交所業績向好這因素早已在上周有炒作，其股價也由180元以下上升至高見198元，若因業績向好而於現階段入市，並非「值博」的做法。一般來說，較預期為佳的業績公布過後，股價在短期內反而會出現回吐，但只要基本因素維持良好，股價調整反而是吸納的時機，而事實上，下半年本港股市的成交量確實有望持續增加，加上「債券通」有望開通，這都會為港交所股價注入動力，故建議候其股價回落至190元買入，三個月目標205元，跌穿185元止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益