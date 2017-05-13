即巿股評 港股直擊 國際財經

美股悶局尚未打破，僅納斯特指數一枝獨秀屢創新高，標普500指數雖然在上周五破頂，惟未能企穩，延續橫行格局。反映美國小型公司股價的羅素2000指數走勢更呈現向下調整，表現明顯較藍籌股遜色。

石油出口國組織(OPEC)與其他產油國，將於本月25日在維也納就延長減產協議召開會議，油價去向或會成為短期左右大市的重要因素。

油組與其他產油國於去年11月達成的減產協議期限即將屆滿，當時參與協議的產油國同意把2017年上半年的合共每日產油量減少180萬桶，冀解決石油供過於求的問題。不過，落實減產後對油價刺激有限，期油每桶55美元只是曇花一現，油價今年3月起再度反覆走低。

紐約期油由4月12日高位每桶54.14美元，接連下挫至本月5日最低的43.76美元，過去4周一度從高位累瀉19.2%。即使本周略見反彈，以截至周四期油每桶收報47.83美元計算，累積跌幅仍高達11.7%。

過去一星期紐約期油醞釀上試48美元關口，亦即去年11月22日油組達成8年來首次減產協議前的水平，以及去年8月油價展開反彈浪所創高位。伊拉克石油部長和阿爾及利亞能源部長日前表明，所有油組成員國及其他產油國包括俄羅斯等，願意延長減產協議6個月，市場開始炒作有關消息。目前鎂光燈都集中於油組月底舉行的會議能否帶來喜訊，讓油價扳回一城。

不過，單單維持減產規模，似乎並不能抵消美國頁岩能源的供應增長。美國活躍鑽油台數目由一年前的462個，倍升至最新的877個，頁岩油氣產量看來將持續增加。而夏天的車用汽油需求旺季即將開始，如6月仍未見美國原油及汽油庫存下跌，將不利油價後市發展。

港股方面，恒指走勢與美股三大指數相近，雖然突破關鍵水平，惟未見顯著上漲。恒指周五窄幅上落，高見25211點，尾市一度倒跌38點，至25087點，高低位僅相距124點。恒指周五收報25156點，升30點(0.12%)。騰訊(00700)再表演單天保至尊，獨力貢獻恒指41點升幅。大市全日成交751億元，上升股份比例僅44%。

本報EJFQ系統內的日線無基準輪動圖顯示，恒指和國指的上升動力有所放緩。恒生綜合指數板塊則見電訊與公用股向右上方伸延，而原材料、能源、地產建築、服務的相對表現陸續向左移動，工業股掉頭向下，科技、金融和綜合企業的上升動力減弱。故此，近日大市衝高只由個別權重股帶動，港股市底仍是十分脆弱。倘若未來一至兩星期這些板塊失去上升動力，港股恐出現較深調整。

總括而言，恒指仍處於今年展開的升浪之中，投資者無必要現階段完全離場，但大市升幅只集中於少數股票，確是港股隱憂，因為若然稍有回吐壓力，升勢落後的股份勢必跌個四腳朝天，觸發港股深度回調。投資者目前可考慮「邊威邊戴頭盔」，隨大市走高而上調止蝕價位，暫時不宜過分進取。

信報投資研究部

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