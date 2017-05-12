港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數低收，港股連升4日累飆649點後，今日繼續尋頂，再創21個月新高，其後走勢呈爭持。市場觀望即將舉行的「一帶一路」國際合作高峰論壇。

恒指高開不足1點，甫開曾轉跌5點，其後發力，一度升85點，見25211點，再創逾21個月新高，沽壓隨即湧現，曾倒跌15點，見25109點半日低，中午升19點，午後甫開一度逼近上午高位，其後再倒跌38點，見25087點全日低，尾段及收市競價時段回升。恒指收報25156點，升30點或0.1%。大市今日約750隻股份下跌，上升股逾600隻。

恒指本周連升5個交易日，累飆679點或2.8%。

全日成交額751.45億元，較上日減少約64.26億元。

國企指數收報10282點，升25點或0.2%。國指本周同樣連升5個交易日，累飆356點或3.6%。

恒指即月期貨收市跌5點或0.02%，報25063點，低水93點。

A股高收，滬指升0.72%；深指升0.12%。兩市成交額約3736億元人民幣。「一帶一路」國際合作高峰論壇將於本周日起一連兩日在北京舉行。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新跌40點，報20829。

藍籌股方面，騰訊(00700)午後見259.2元創上市新高，收市升1.4%，集團下周三將公布首季業績，花旗最新將目標價上調至302元。另外，滙控(00005)獲瑞信上調目標價，收市升0.2%，連升第8日；領展(00823)落實購廣州商場，收市升1.3%；聯通(00762)升1.2%；中海油(00883)升0.6%。相反，友邦(01299)跌0.8%，限制大市升幅；港交所(00388)跌0.1%；九倉(00004)跌1.6%；恒隆(00101)跌2.5%；中移動(00941)跌0.2%。

焦點板塊

手機零件股：遭葛咸城研究(Gotham City Research)發報告狙擊的瑞聲科技(02018)，獲多家券商維持正面看法，認為毛利率並非不合理地高，瑞聲今日表現反覆，早段一度挫4.4%，其後轉升，中午公布首季多賺72%，股價反覆低收3.4%，為表現最差藍籌。其他蘋概股方面，舜宇(02382)跌3%；高偉電子(01415)跌1.2%；ASM太平洋(00522)跌1.7%。其他手機零件股亦偏軟，通達(00698)挫4.6%；昂納(00877)跌1%；中興(00763)跌1.1%。

中資金融股：內險方面，新華保險(01336)創超過22個月新高後回落，收市僅升0.7%；平保(02318)創逾21個月新高，收市升0.9%；國壽(02628)升0.8%；太保(02601)升1.7%；太平(00966)升0.6%。內銀A股造好，個別H股受惠，招行A股升5.6%，H股(03968)升1.7%；建行(00939)升0.2%；中行(03988)升0.5%；農行(01288)、交行(03328)和民生銀行(01988)升約0.3%。

汽車股：中國汽車工業協會公布，中國4月汽車銷量按年下降2.2%至210萬輛。多隻汽車股跑輸，吉利(00175)跌1.9%；比亞迪(01211)跌0.6%；東風(00489)跌0.7%；長汽(02333)跌0.6%。另外，零售商永達汽車(03669)以6.58元先舊後新配股，市前錄1.35億股配股上板，金額8.8億元，股價挫8.5%，報6.59元，成交額11.23億元。

焦點股份

中芯國際(00981)：季績後遭大行睇淡，收市挫8%，成交額8.21億元。集團首季股東應佔盈利按年增長13.63%，不過預期第二季收入下降3%至6%。高盛與德銀最新予中芯「減持」評級。富瑞最新則把目標價由13元下調至11.6元，維持「買入」評級。

合生元(01112)：股價下午3時後突急挫，一度跌16.9%，收市跌12.7%，成交額2.33億元。集團今早開市前公布，今年首三個月收益15.6億元人民幣，按年增長6.2%。

華虹半導體(01347)：股價曾創近兩年高，收市升半成。集團公布，今年首季溢利3406.6萬元美元，按年增長56.2%。集團預計第二季銷售收入按季增長約8%。

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