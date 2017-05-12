港股直擊 中國財經

「一帶一路」國際合作高峰論壇前夕，內地股市靠穩。深圳股市表現較上海股市遜色。深成指收報9787點，升11點或0.12%，成交1985.12億元(人民幣．下同)。

北上投資A股的「深股通」130億元人民幣額度，全日額度剩餘123.24億元，用6.76億元或5.2%。

天茂集團(000627.SZ)漲停，為表現最好「深股通」股份。鹽田港(000088.SZ)升9.1%。

南下投資港股的105億元「港股通」額度，於16:00PM，額度餘102.29億元，用2.71億元或2.6%。