即巿股評 港股直擊

承接本周三(5月10日)話題，繼續分析新煮意控股(08179)，於2月28日晚上宣布供股，規模為1供1，因為大過2供1，所以要通過股東特別大會才可進行，而供股價為0.14元，較宣布當日收報0.17元，折讓17.65%，較一般授權配股折讓上限為20%以下還要低，屬小折讓供股。前者以跟大家講到今次包銷商之一是軟庫中華金融，亦是於1月6日已完成配股的配售代理，倘若上次配股有心人收貨的推斷正確，理應今次供股也是有心人收貨的另一手段，基於涉及同一金融中介，不排除有心人屬同一批人，所以筆者認為今次供股是有心人在進一步收貨，屬於「串連財技」。

大股東包銷商

此外，另一包銷商是KMW Investments Limited，佔集團股權8.01%，該公司的黃愷宇是惟一股東，他亦是新煮意控股的主席兼執行董事，表示大股東作包銷商，不計按配額供股約7680萬股，以包銷商身分最多可再承接2.24億股。黃愷宇個人也持有集團股份，佔權2.23%，連同其父母全資擁有公司昌亮投資有限公司佔集團股權3.08%，三者均已承諾供股，連同包銷獲發的供股貨上限，合計佔權由13.32%最多可提升至25.01%，可見除了有心人，黃愷宇也想藉著今次供股增加股權佔比，視為進一步的部署「供乾」線索，預示供股後股價上揚機會大。

實際操作解說

其實當時股價0.152元進場也具值博率，按供股價為0.14元及1供1比例，除權價為0.146元，假設除權後於此價沽貨，相對0.152元的差額為0.006元，而供股權的場內交易底價為0.01元，暗示只要能在底價或以上沽出供股權，肯定有利可圖。筆者認為於供股期間(5月2至10日)，有心人炒權機會不大，所以應在5月2日開市首半小時完成沽出供股權的程序，確保賣出價不少於0.01元。至於正股，若有幸於0.173元或以上沽價，連同供股權計算，賬面回報率將逾兩成，乎合供股操作預期回報率為20%至30%。

貨源已被歸邊

於3月24日CCASS顯示參與者有250名，持有約9.58億股，佔供股前已發行股本99.93%，扣除三名大股東持有約1.28億股，於CCASS的街貨量約8.30億股，而首八名參與者均持有超過300萬股，並且前文提到四名持有配股貨的參與者也在其中，認為屬有心人持貨機會大。她們佔參與者總數僅3.20%，卻持有約5.06億街貨(已扣除上述約1.28億股)，計出街貨佔比為60.95%，因已高於六成，反映貨源已被歸邊，連同上述各項分析，認為股價具備炒上條件。當日收報0.152元，參考策略為進取者可於此價或以下買入股份；謹慎者可於0.145元或以下買入；保守者則可於0.135元或以下買入。初步目標價為0.175至0.20元；買入價下跌30%可考慮離場。

結果分析當日(3月27日)開報0.15元，低於0.152元，乎合進取者之買價範圍。從3月27日至4月28日股價於0.146至0.155元之間窄幅上落，雖然歷時一個月，但讀者未覺「捱價」，理應可以等至股價上揚。於5月2日為供股首日，單日升逾6%(0.15元→0.16元)，翌日高見0.195元，以接近目標價上限0.20元，假設於當日收市價0.171元離場，較0.15元之升幅為14%，但若同時考慮沽出供股權 (臨時代號)(08580)，當日收報0.027元，按供股比例1供1及每手買賣單位為12000股計算，每手正股和供股權所得金額為2052和324元，合計2376元，相對成本為1800元，賬面回報率為32%，已乎合供股操作預期回報率為20%至30%。若以當日兩者的最高價(正股：0.195元、供股權：0.038元)離場，賬面回報率則提升至55.33%，歷時僅約一個月，相信讀者應會感到滿意！

聶Sir

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