即巿股評 港股直擊

讀者鄧女士問：「專家們好，有消息話中央在「七一」回歸二十周年之前，制定穩定港股計劃，那港股可以升到2015年大時代高位嗎？恒生H股(02828)潛在升幅會否較盈富基金(02800)大？謝謝」

沈振盈 訊匯證券行政總裁

「如果以這消息來看，我見不到能夠推動大市向上，首先，大家不知消息的真偽，第二，可信性及邏輯性，是需要將自己抽離市場，不要「人講你就信」。現時港股並不是處於低位，亦不需要擔心出現大跌，基本上是不需要維穩，所以不要一廂情願，以為大時代將會來臨。另一方面，如果要維穩，為何內地A股會下跌，這也是很難令人信服。投資者需要回歸現實，視乎資金流向、股值水平、現時的消息是否已完全發酵等，我個人來看，市況暫時會穩定，或會出現輕微調整。恒生H股及盈富基金絕對有不同，所以大家買入的方向，究竟相信H股將來的表現能否跑嬴恒生指數成份股。過去一段時間，H股明顯落後恒生指數。未來一段時間，H股ETF一定會跑嬴恒指，但可能需要一段較長的時間。如果以一至兩年的投資取向來看，恒生H股一定會跑贏盈富基金。」

溫傑 新鴻基金融財富管理策略師

「首先，此類傳聞最終也難以確定，建議不要用作單一入市考慮因素。回顧大時代，那數月差不多每天交投均逾千億，以現時狀況或市場氣氛明顯不及，若中央要將恒指推升，或牽涉極龐大資金。另外，基於計劃為穩定港股，相信目的在於令港股不大跌，而非要推升大市，故要重上大時代高位應不容易。至於後市，雖然H股最近確較落後，部份原因為內地金融業監管與財政政策或收緊有關，惟這些因素有機會持續一段時間，令H股短期不易反先。再者，H股欠缺本年一直強勢、持股者極度惜售的騰訊(00700)，故短線仍稍稍秤高盈富基金多一些。」

羅崇博 信報投資研究部

「在一個高度開放型的自由經濟體系及資本市場，在正常情況下是不應有官方的『護盤』介入股市，目前本港金融體系未有受到大型投機者衝擊，任何維穩股市的消息可能只是炒作，不應視作入市根據。至於港股能否重上2015年大時代高位，目前客觀利好因素包括：本港經濟增長復甦、北水南流持續以及港股估值不高等，但同時亦存在潛在利淡因素，包括：內地持續金融去槓桿，中國經濟增長放緩，以及加息周期下本港樓市風險等。閣下應務實一點看港股前景，投資港股ETF是合理選擇，國企指數的波動性較大，今年2月中已率先突破去年9月高位，但其後回調亦深，過去兩個月明顯跑輸恒指。若A股及油價見底回升，2828應可跑贏盈富，不過目前看來，科技股仍是今年投資主流，中長線投資仍較看好盈富，2828較宜中短線區間操作。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，[email protected] 析，建議每次提問不多於2隻股票。