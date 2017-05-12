即巿股評 港股直擊

美股隔晚玩咗轉過山車，早段跌勢都幾明顯，到收市跌幅總算收窄，港股今早開市都叫平平穩穩。恒指喺之前4個交易日累升649點，今早係咁矣再高些少，見過25211點21個月新高。阿Man已預測咗恒指首個目標價25100-25200點，結果順利達標，上到25200水平，唔見得再有好大誘因推動大戶再挾高，不過市底算強，可以喺25000水平樓上先整固。港股再有冇本事挑戰25500-25600水平，要等下回分解。

呢浸一路升上嚟，都係靠幾隻強勢重磅股撐起，好似股王騰訊(00700)、友邦(01299)同大笨象(00005)等等，當然科技股係主角，亦為推高大市出咗唔少力。不過噚日沽空機構「蝙蝠俠」出手狙擊蘋果孖寶之一嘅瑞聲(02018)，股價急跌愈一成後，今早曾收復紅底股失地，可惜半場仍要報跌1.4%，報收98元。公司噚日下午急急發通告解畫，不過實在太趕急，通告錯漏百出。雖然唔少分析員同大行繼續撐瑞聲，不過口講一套，做又係另一套。蝙蝠俠以擠牙膏方式只出咗一部份，可能就係等今日瑞聲份季度成績表出咗再出招，投資者為避風頭，一定趁反彈減磅，令瑞聲反彈過後又回落。瑞聲公布截至今年3月底止，首季度賺10.61億元人幣，按年增72%，每股盈利0.86元人幣。業績跟預期相若，食住花生睇瑞聲點反擊「蝙蝠俠」。

QQ又創259元新高，皆因花旗同麥格理雙雙調高其目標價，分別調高至302元及293元，有騰訊撐住，港股穩守25100點水平。內險股亦做好，今早表現跑贏大市，新華保險(01336)創超過22個月新高，半日升2.3%，平保(02318)跟大市同步，齊創逾21個月新高，半日升0.9%；國壽(02628)升0.6%；太保(02601)升1.4%；太平(00966)升0.9%。

至於其他科技股，受瑞聲事件影響，缸邊友難免有啲驚驚，尤其手機設備股普遍下跌，但阿Man認為只要有業績支持，科技股喺今年仍然可跑贏大市。待科技股跌至10日或20日線水平，係一個唔錯嘅吸納時間。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)