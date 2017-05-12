港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數下跌，港股連升4日累飆649點後，今早續尋頂，再創21個月新高後走勢呈好淡爭持。

恒指高開不足1點，甫開曾轉跌5點，其後發力，一度升85點，見25211點，再創逾21個月新高，沽壓隨即湧現，曾倒跌15點，見25109點半日低。恒指中午收報25144點，升19點或0.1%，大市成交額394.89億元。

國企指數報10273點，升15點或0.1%。

A股半日個別發展，滬指升0.39%；深指跌0.25%。

藍籌股方面，騰訊(00700)再獲大行調高目標價，今早曾見259元創上市新高，半日升1.3%，支撐大市。另外，滙控(00005)獲瑞信上調目標，半日升0.3%；建行(00939)升0.2%；中行(03988)升0.8%；聯通(00762)升1.4%，為表現最好藍籌。相反，友邦(01299)跌1.1%；工行(01398)跌0.2%；中移動(00941)跌0.2%；中電(00002)跌0.4%。

焦點板塊

手機零件股：遭葛咸城研究(Gotham City Research)發報告狙擊的瑞聲科技(02018)早段一度挫4.4%，其後轉升，半日低收1.4%，集團中午公布首季多賺72%，另外多家券商亦發表報告，維持對瑞聲科技正面看法。當中瑞信表示集團毛利率合理。其他蘋概股方面，舜宇(02382)跌1.1%；高偉電子(01415)跌0.4%；ASM太平洋(00522)跌0.3%。其他手機零件股亦偏軟通達(00698)跌3.2%；昂納(00877)跌1.8%；中興(00763)跌0.3%。

內險股：今早表現跑贏大市，新華保險(01336)創超過22個月新高，半日升2.3%，為升幅最大國指成分股。平保(02318)創逾21個月新高，半日升0.9%；國壽(02628)升0.6%；太保(02601)升1.4%；太平(00966)升0.9%。

汽車股：中國汽車工業協會公布，中國4月汽車銷量按年下降2.2%，至210萬輛。多隻汽車股跑輸，吉利(00175)跌2.5%，為跌幅最大藍籌；比亞迪(01211)跌2.1%；東風(00489)1.2%；長汽(02333)跌1.1%。另外，零售商永達汽車(03669)：以6.58元先舊後新配股，市前錄1.35億股配股上板，金額8.8億元，股價半日挫7.5%，報6.66元，成交額10.37億元。

焦點股份

中芯國際(00981)：季績後遭大行睇淡，半日挫7.5%，成交額5.15億元。集團首季股東應佔盈利按年增長13.63%。不過，集團預期，第二季收入下降3%至6%。高盛與德銀最新予中芯「減持」評級。富瑞最新則把目標價由13元下調至11.6元，維持「買入」評級。

華虹半導體(01347)：股價曾升7.7%，見11.7元創近兩年高，半日升4.6%。集團公布，今年首季溢利3406.6萬元(美元‧下同)，按年增長56.2%。集團預計第二季銷售收入按季增長約8%。

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