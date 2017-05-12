港股直擊 即巿股評

中芯國際(00981)截至3月底止首季股東應佔盈利6979.1萬美元，按年增長13.6%，不過集團預期第二季收入按季下跌3%至6%。多家大行調低目標價。

高盛發表報告，指中芯國際首季業績遜預期，第二季收入預期下跌，差過高盛原先估計按季升9%，認為公司缺乏增長動力，產品組合正在惡化，故下調2017-2019年經攤薄每股盈利6.5%至9.5%，目標價由9.1元降至8.4元，維持「沽售」評級。

德銀維持負面看法，將中芯目標價由原先的7.9元，下調一成半至6.7元，維持「沽售」評級，憂慮市場競爭激烈，以及集團28nm晶圓業務表現。

摩根大通將中芯評級由「增持」降至「中性」，目標價由12元下調至9.6元，預期下半年需求趨向疲弱，主要是中國智能手機庫存目前處於調整期，情況將持續至下半年。此外，集團營運開支增速較預期快，因28nm及14nm晶圓的研發成本上升。

富瑞將中芯目標價由13元降至11.6元，但維持「買入」評級，指集團今年為轉型年。該行指，中芯面臨挑戰，因中國智能手機市場轉弱，不過8吋及12吋的需求增加，28nm HKMG制程快速增長，預期收入將於今年下半年反彈。

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