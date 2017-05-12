即巿股評 港股直擊

噚日成日嘅焦點我諗唔係個市，而係被沽空機構狙擊嘅瑞聲科技(02018)，除咗佢嘅股價跌成一成有多，連條「紅底」都輸埋之外，相信最正都係佢下晝兩點幾出份announcement嘅重點：「虛假市場情侶」同埋「公司股來」，佢呢份「情侶」「股來」announcement幾乎洗咗我個fb版咁滯；到下晝三點幾瑞聲出多份更正版嘅announcement，有口痕友話：個價跌到咁，瑞聲更係嗱嗱聲整份嘢出嚟清澄啦，急得滯咪打錯字囉。

其實我噚日交完稿之後就見到瑞聲唔對路，跟住財經台就開始呼叫做瑞聲單新聞，做咗大半個鐘(翻譯埋個份沽空報告)先去斟啖水飲，那時我連中午飯都未食，食完餐飯落埋格咁滯佢先出到份啱嘅announcement，嗯…真係好趕喎。(唔知啦，我又唔係幫佢哋，係咪！)

睇返今朝個市，恒指今朝升不足1點開市，但搭正9點30分之後，又係騰訊(00700)創新高推高個市(寫咗成個星期都真係好鬼悶)，不過今朝仲有內險股幫手抬高個市；依家10點11分，恒指做緊25151點，升25點；而噚日隻恒指熊(64902)，認真，早兩三分鐘見到個市升得幾點(個位數)時，呢隻恒指熊個價位係升緊嘅，even依家升25點，佢都仲升到一格，我覺得呢隻熊相當有可疑(應該都係被人搶熊架啦)，就即刻轉身唔係射個三分波，係開恒指牛熊證街貨圖。

我喺電腦開住兩個browser，兩個都係恒指牛熊證街貨圖，不過一個係前日，一個係噚日。仍然都係向上望先啦，先係25100至25199點呢個範圍係無咗，因為噚日都打晒靶，再嚟喺25200至25299嘅熊證由前日嘅重貨1244張變到今日得番507張，按噚日高位25203點計算，其實只不過係用咗3點去踩入呢個範圍，唔會殺到好多熊證，但咁多張期指唔見咗，就好明顯係大軍撤退所致。退到邊？唔遠架，退多100至200點之嘛，即係25300至25399點，同埋25400至25499點囉，呢兩個100點嘅範圍加埋有2471張期指。

向下望牛仔嘅話，24600至24699點呢度已經係最貼價，但得296張期指，再落多100點，即係24500至24599點呢度，有527張期指，坦白講呢個位算叫做又近又多貨架啦，唔相自己開個圖嚟睇啦。

按照恒指牛熊證街貨圖嘅分布，再加埋依家開咗市成個鐘，騰訊創新高但個市開始有啲唔領情之下，恒指熊(64902)，收回價25600點，仍然值得持有；小注膽大嘅可以過夜，重貨有心臟病就可能要抖抖啦，因為要過weekend呀。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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