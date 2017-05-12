即巿股評 港股直擊

恒指昨天高開後，走勢甚為反覆，盤中傳出瑞聲科技(02018)被沽空機構狙擊，令指數升幅收窄。恒指午後走勢靠穩，全日波幅178點。恒指收報25125點，升110點或0.44%，成交金額815.71億元。國指收報10257點，升30點或0.3%；上證收報3061點，升8點或0.29%。三個指數都向好，以恒指走勢相對較佳。

恒指最高升至25203點，創2015年7月27日以來高位。恒指呈3連陽走勢，以「十字星」收市，觀望味濃，有「摸着石頭過河」之勢。港股全日上升股份715隻，下跌749隻，市況未如指數般強。

外電報道引述知情人士消息，指在香港回歸20周年紀念日臨近之際，中國製定了在7月1日之前穩定香港股市的計劃，該計劃由一些中資背景公司具體執行，所需資金已經準備就緒。料消息除了利好港股外，對中資股及國企指數尤其有利。中國國家發改委宣布，今天起國內汽、柴油價格每噸分別降低250元人民幣和235元人民幣，料消息利淡下游業務較重之能源股。

外電報道引述國會未署名共和黨官員言論，指特朗普預算方案的目標，是在10年內實現預算平衡，方案預計將在5月22日的當周公布。美國4月份生產者價格環比上升0.5%，超過預期，表明通脹壓力繼續聚積。美國上周首次申請失業金人數下降2000，至23.6萬，創28年低位。美股三大指數偏軟，今早亞太股市向淡，夜期及ADR下跌，料利淡恒指走勢，有機會下試25000水平。

個股介紹：

中國財險(02328)的主要業務為在中國提供多種財險產品，包括機動車輛保險、企業財產保險和家庭財產保險，亦提供貨物運輸保險和責任保險等。

在截至3月底止首季，集團錄得營業收入714.72億元人民幣，淨利潤46.21億元人民幣，按年增加8.8%。期內的保險業務收入為886.31億元人民幣，按年增加8.6%。截至3月底的核心償付能力充足率為232.57%，較去年同期跌16.48個百分點。

參考彭博數據，集團2017年預測市盈率8.3倍，周息率2.78%。股份上日收報12.86元，上望14.5元，止損設於12.66元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。