港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數低收，納指連日破頂走勢告終。港股連升4日累飆649點後，料今日早段於高位整固。

道瓊斯工業平均指數收市跌23點或0.11%，報20919。標準普爾500指數跌5點或0.22%，報2394。納斯特綜合指數跌13點或0.22%，報6115。另外，美國勞工部公布，截至5月6日止當周，美國初領失業救濟金人數為23.6萬人，按周減少2000人，勝市場預期。美國今晚亦將公布上月零售數據。

在美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報67.88元，較本港上日收市跌0.07元；國壽(02628)ADR收報24.19元，跌0.16元；中石化(00386)收報6.25元，升0.01元；中石油(00857)ADR收報5.29元，跌0.02元；中海油(00883)ADR收報8.99元，跌0.02元；中移動(00941)ADR收報85.06元，跌0.19元；聯通(00762)ADR收報10.34元，升0.06元；中電信(00728)ADR收報3.81元，升0.01元。

ADR港股比例指數25111點，跌14點或0.06%。夜市期指收報24946，跌122 點，較今日恒指收市25125點，低水180點。恒指昨收報25125點，升110點或0.4%，連升第4日累飆649點或2.7%。恒指14天RSI升至68.675，為3月21日以來最高，惟未進入超買區，短期仍有機會企穩在25000點之上。

焦點板塊

手機零件股：瑞聲科技(02018)遭葛咸城研究(Gotham City Research)發報告狙擊，股價昨日急挫10.4%，集團昨日已發澄清公告，強烈否認葛咸城研究的指控。留意大行進跟表態和相關板塊今日表現。

焦點股份

領展(00823)：落實以40.65億元人民幣收購廣州荔灣區西城都薈廣場。行政總裁王國龍指出，收購有助進一步拓展內地市場，完成後可為領展帶來即時收入。

華潤置地(01109)：公布4月實現合同銷售額約105.8億元人民幣，按年增長28.71%。期內，合同銷售建築面積約65.76萬平方米，按年增9.72%。

碧桂園(02007)：昨日收市後公布朱榮斌因需要更多時間陪伴及照顧家人，因而辭任執行董事、聯席總裁及執行委員會成員，6月1日起生效。

中電控股(00002)：宣派今年第一期中期股息每股0.59元。另外，今年首季本地售電量65.12億度，按年減少1.8%，原因是供暖和抽濕負荷下降，住宅客戶售電量大幅減少11.7%，完全抵消商業、基建及公共服務和製造業客戶售電量的升幅。

永達汽車(03669)：擬按每股6.58元之作價向不少於六名承配人，以先舊後新方式配售1.35億股，相當於已發行股本約9.07%及擴大後股本約8.32%，集資約8.88億元。配售價較昨日收市價每股7.2元有約8.6%折讓。

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