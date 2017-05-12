即巿股評 港股直擊

港股經過連升三日累飆539點後，恒指周四早段繼續尋頂，曾高見25203點，再創逾21個月新高。然而，沽空機構葛咸城研究(Gotham City Research)針對瑞聲科技(02018)發表報告，指控該藍籌股由2014年起透過超過20間神秘關聯公司，誇大(overstate)與理順(smoothen)盈利，給予瑞聲目標價44元，較周三收市價111元有逾六成下跌空間，拖累瑞聲一度急挫13.5%；儘管集團下午急發澄清公告，強烈否認狙擊內容，直斥報告不屬實及具誤導性，聲言保留採取法律行動權利，惟收市仍要瀉10.5%，為跌幅最大恒指成分股。

受事件影響，港股升勢明顯放緩，但恒指仍企穩25100點之上收市，報25125點，升110點(0.4%)，連漲四日，創下2015年7月24日以來收市新高，成交816億元。

值得留意的是，整體上升股份比例僅51%，連續第十個交易日低於60%水平，反映近日升市有欠全面。

事實上，從信報EJFQ系統內主要指數周線輪動圖(無基準)可發現，恒生小型股及中型股指數的相對動力均持續向下，兩者的相對表現亦有轉弱跡象，意味今次恒指升浪主要由大型強勢股推動，若然此類股份出現調整，勢必拖累港股下跌。

再者，近日多個大市指標的表現都未如理想，反映弱勢股沽壓的信報弱勢股指數自上月初反覆回升，顯示大市的沽壓不斷增加；相反，統計強勢股買盤的信報強勢股指數卻未見大幅抽升(強勢股買盤佔整體成交不足四成)，且兩者的差距收窄至不足10個百分點，代表大市仍欠缺大幅向上突破的動力。

另一方面，恒指年初至今形成一浪高於一浪升勢，惟從2月中開始，反映全市逾2000隻港股股價高於250天線比率的長線市寬卻持續走低，並呈現明顯熊背馳，短期宜留意長線市寬能否守住50%中軸，否則將觸發港股較具深度的調整。

此外，大市中期趨勢指標中線市寬(股價高於50天線股份比率)，在恒指過去三個月上升期間出現顯著轉弱跡象，現水平不單大幅低於50%的強弱分界，且於4月18日跌入30%至40%支持區後，一直未見有較強勁的反彈，可見市底依然虛弱。

技術走勢方面，恒指現時大幅高於24000至24400點的成交密集區，上方阻力可參考下一個成交密集區，約在24900至25300點附近區域【圖】。然而，恒指在過去兩個多星期已累升逾1400點或5.9%，開始貼近上述25300點成交密集區頂部阻力，而14天相對強弱指數(RSI)近日正逐步逼近70水平，技術上略呈超買，加上恒指已升至保歷加通道頂端，料隨後有回吐壓力，投資者暫不宜過分進取。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容