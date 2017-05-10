重要通告 港股直擊

飛魚科技(01022)宣布，與線上遊戲發行及開發商心動網絡及廈門吉比特股權投資訂立協議，各投資5000萬元人民幣於易玩(上海)網絡科技。

三方將分別持有易玩注資擴大後的4.54%、52.09%及4.54%股權。心動網絡在注資前後均為易玩的控股股東。

易玩主要從事開發及營運新興手機遊戲分銷平台Tap Tap，從廣告中賺取收益。今年4月，Tap Tap錄得每月活躍用戶約600萬人次。

飛魚科技相信，有關投資不僅將加強集團的遊戲分銷網絡，亦將提供賺取可觀投資回報的寶貴機會。