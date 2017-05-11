即巿股評 港股直擊

2005年以2.73元上市，12年內飆升超過41倍至116.5元，瑞聲科技(02018)確有一道股王氣派。沽空股王則是最精彩的對戰。

葛咸城研究(Gotham City Research)針對瑞聲的報告以及瑞聲的澄清通告(加上其手民之誤)今日在各大財金平台已瘋狂洗版。報告總共5頁，減去1頁聲明，1頁目錄，內容只有3頁，比起一般沽空報告，做即時新聞輕鬆得多。指控主要有3點：

一.)毛利「不尋常地高」，比蘋果公司和同業更高。

二.)用關聯公司誇大盈利。

三.)關聯公司沒有申報，而運作環境違反蘋果供應商守則(Apple Supplier Code of Conduct)。

第一和第二個指控相當薄弱，報告只列舉由2014年起三個財年的毛利，指集團毛利比同業和蘋果及Google巨頭更高和更平穩。不過，比同業優勝才是股王的成功之道嗎？報告亦沒有仔細提到如何「誇大」盈利，相關的操作到底如何進行。

比較大的疑問在於第三個指控，葛咸城研究指瑞聲2014年起用超過20間沒有申報的關聯公司造數，雖然沒有指出如何造數，但「關聯」和「申報」引伸出的問題是到底有否違反上市規則，而涉事股份為藍籌股，或令證監會睇得更仔細更嚴謹，這點較值得關注。

對於第三點指控，報告指超過20家沒有申報的關聯公司，卻只舉出一家「連泰精密科技江蘇有限公司」，但依然沒有講到底如何影響毛利。至於集團可能違反蘋果供應商守則，借鑒當年富士康跳樓事件，如屬實或帶來短線陣痛，但目前若說會影響供應商資格屬誇張。

另外，報告多次提到集團核數師德勤，包括德勤當年在東南融通的賬目上惹上一身蟻，又指核數費用只是集團收入的0.02%，屬過低。不過，貴為四大行之一的德勤處理無數上市公司賬目，如果因兩三點背景就代表賬目有問題，甚為輕率。

意味之後或陸續有來

看到這裡此報告力度頗為「弱雞」。不過，整份報告最大威力是「未知數」，報告標題已列明是Part 1，意味之後或陸續有來，意圖沽空一隻強勢藍籌，亦令人意識到葛咸城研究手上有遠比3頁紙具破壞力的內容。另外指控模糊，證據也只露一點，瑞聲目前難以點對點回應。恐怕此報告將纏擾股王一段時間，如非撈底不可，宜留彈藥作分段部署。

陳鎮強

信報投資研究部

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