港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別走，納指再創新高，港股連升三日，累飆539點後，今日續尋頂。不過，市場聚焦被沽空機構狙擊的瑞聲科技(02018)，拖累板塊相關股走勢偏弱。

恒指高開86點，甫開升幅一度收窄至9點，見25024點全日低，其後發力，最多升188點，高見25203點，再創逾21個月新高，惟瑞聲被狙擊後，大市升勢回落，中午升63點，全日波幅午前成形。午後走勢改善，升幅又再拉闊至過百點。恒指收報25125點，升110點或0.4%，連升第4日累飆649點或2.7%。大市上升股份數目今日不足750隻，下跌股近650隻。

全日成交額815.71億元，較上日減少約120.73億元。

國企指數收報10257點，升30點或0.3%。國指4日飆331點或3.3%。

恒指即月期貨收市升147點或0.59%，報25068點，低水58點。

A股今日相當反覆，滬指一度跌至近3000點大關，收市倒升0.29%，報3061；深成指午後一度挫近2%，收市倒升0.2%。兩市成交額約4270億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新跌15點，報20878。

藍籌股方面，騰訊(00700)獲摩通升目標價至275元，上午一度逼近上市高位，收市升1.7%；長和(00001)獲花旗升評級至「買入」，目標價升至115元，股價升1.2%；滙控(00005)升0.9%，連升7日。另外，油價反彈，「三桶油」升0.4%至1.2%；吉利(00175)升3.7%；港交所(00388)升0.8%；領展(00823)升2%；蒙牛(02319)升1.9%。相反，聯通(00762)跌1%；中電(00002)跌0.6%。

焦點板塊

手機零件股：葛咸城研究公司(Gotham City Research)針對瑞聲科技發表報告，指控瑞聲2014年起用超過20間神秘關聯公司誇大盈利，目標價僅睇44元，股價上午曾急挫13.5%，集團午後發公告強烈否認指控，股價收挫10.5%，為跌幅最大藍籌，成交額39.35億元。集團市值較上日收市蒸發142.45億元。

其他蘋果概念股受拖累一度全線下挫，午後喘穩，舜宇(02382)一度挫7.4%，收市跌1.8%；ASM太平洋(00522)今日除息，收市跌0.3%；高偉電子(01415)無起跌。另外，通達(00698)主要股東配售減持，曾挫9.1%，收市跌8.1%，成交額19.28億元；丘鈦(01478)跌3.8%；比亞迪電子(00285)跌1.3%。

中資電力股：早前因合併重組概念炒高，昨日回吐後今日又回勇，華潤電力(00836)升2.7%，為表現最好藍籌；華能(00902)升4.3%；華電(01071)升2.7%；大唐發電(00991)升5.8%。不過，新能源股華能新能源(00958)擬配股籌逾21億，收市挫半成。

焦點股份

中芯國際(00981)：逆市下挫，曾跌5.1%，收市跌2.8%，成交額4.35億元。集團首季股東應佔盈利按年增長13.63%。不過，集團預期，第二季收入下降3%至6%。

中國中藥(00570)：傳遭股東折讓減持，股價今早受壓，曾挫6.3%，收市跌半成，成交額達7.27億元，為最少3年來最活躍。

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