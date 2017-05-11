香港財經 港股直擊

長實地產(01113)主席李嘉誠於股東會上表示，公司每天都有新發展，成事與否則是另一回事，樓盤在內地、新加坡、香港「一路都有架！」他強調，長實的生意不是只有地產，去年的業績報告上亦講清楚，香港地價「一路一路咁高(升)」，但不擔心公司未來的賺錢能力，在地產以外為股東謀求較地產回報更好的發展，一定盡心盡力。

李嘉誠重申：「長江嘅股票，我只會買，唔會賣。」並指長實一直在增加固定資產投資，如無意外的話，有好進展會向股東報告。「地產以外有其他生意做緊，有啲成功，有啲未成，生意唔止香港、唔止地產。總之有買股票冇賣股票，大家放心。」

李嘉誠指出，旗下飛機租賃業務是一部份投資，並非最大比重，可令公司的固定收入在未來一年有好大增長，除非有好大意外。現時世界變遷很快，「未做先估計嘅，我唔敢講，成功咗一定盡快向股東報告，對公司前途充滿信心。唔好話地產唔做，今年地產賣出幾百億，出年都係，酒店房間相當大(量)，起緊，用嚟收租，地產繼續有做緊，回報率、前途好嘅，一定同股東爭取。」

在港投地方面，李嘉誠說，若心內認為地價太高，未必會搶地，會以合理價投地，「一樣想攞到地，超過內心嘅唔會做……未試過投地非得到不可，為股東，香港只做地產依個係錯誤。」目前沒有出售收租物業的計劃，包括商場、酒店，在香港增加固定收入，「今日冇計劃賣咩出去。」

有小股東質疑收購澳洲DUET只有3%回報，李嘉誠說：「只有3%係唔會做，遠遠超過3%，以倍數計……有6%以上。」副主席兼董事總經理李澤鉅補充，長和系過去投資基建、經常性收入項目，中期而言多數有雙位數回報。

問及公司回購股份情況，李嘉誠稱，回購對股東有利，個個股東都有利，今年可回購4%至5%長實股份，「唔敢講幾時買，幾時停，有好多規例限制我……相信今日都會買啲啲。」

至於會否把私人投資的項目注入集團各間公司，李嘉誠坦言，「嗰一類投資風險都好大，依家做緊嘅生意，100年都難得有一件做唔成(不獲利)，好似冇……投資新科技會畀曬我個基金會，接近我三分一財產，貢獻教育、醫療，對人類有利嘅事，成功係基金會嘅。風險大，公司未必適合依類投資，有過100倍回報，但唔係時時有，賺會畀基金會，蝕我自己嘅事。」

李嘉誠離開會場時未有途經位於酒店正門的傳媒採訪區。