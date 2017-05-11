港股直擊

滙豐證券 中國建築(03311)

評級：買入-> 買入

目標價：17.3元->17.3元(較前收市價13.62元有27%潛在升幅)

中國建築首4個月累計新簽合約額約為350億港元，按年增長19%，較公司的全年增長目標高出7%，首四個月新簽合約已相當於完成2017年全年目標的38%。滙豐證券發表報告，重申中國建築「買入」評級，並維持目標價17.3元。繼續維持公司全年累計新簽合約增長可達到16.2%之預測。

公司國內項目進程平穩，2017年4月份獲得4張主要新增合約:

- 山東省濟寧市棚戶區改造投資建設項目（集團應佔合約額約為 36.0 億港元。）；

- 安徽省阜陽市市政基礎設施公共私營合作制項目（集團應佔合約額約為 18.1 億港元。）；

- 陜西省安康市市政基礎設施公共私營合作制項目（集團應佔合約額約為 17 億港元。）；

- 香港西貢公路改善工程一期（集團應佔合約額約為 13 億港元。）。

滙證指，中國建築國內項目進程穩定將成為公司的增長動力，未完合約額與總合約額之比為監察公司項目進度的有效指標，該比例愈低代表進程愈理想。2017年首4個月約為73%，較2016年的75%低，表示最近4個月的項目進程較快。

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