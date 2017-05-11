訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:11 港股直擊

滙證:中國建築國內項目進程平穩 維持目標價17.3元

放大圖片

滙豐證券　中國建築(03311)

評級：買入-> 買入

目標價：17.3元->17.3元(較前收市價13.62元有27%潛在升幅)

中國建築首4個月累計新簽合約額約為350億港元，按年增長19%，較公司的全年增長目標高出7%，首四個月新簽合約已相當於完成2017年全年目標的38%。滙豐證券發表報告，重申中國建築「買入」評級，並維持目標價17.3元。繼續維持公司全年累計新簽合約增長可達到16.2%之預測。

公司國內項目進程平穩，2017年4月份獲得4張主要新增合約:

- 山東省濟寧市棚戶區改造投資建設項目（集團應佔合約額約為 36.0 億港元。）；
- 安徽省阜陽市市政基礎設施公共私營合作制項目（集團應佔合約額約為 18.1 億港元。）；
- 陜西省安康市市政基礎設施公共私營合作制項目（集團應佔合約額約為 17 億港元。）；
- 香港西貢公路改善工程一期（集團應佔合約額約為 13 億港元。）。

滙證指，中國建築國內項目進程穩定將成為公司的增長動力，未完合約額與總合約額之比為監察公司項目進度的有效指標，該比例愈低代表進程愈理想。2017年首4個月約為73%，較2016年的75%低，表示最近4個月的項目進程較快。

更多券商分析，請瀏覽本網大行精選

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。