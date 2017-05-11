香港財經 港股直擊

長和(00001)舉行股東周年大會，小股東建議回購股份及提供以股代息選擇，主席李嘉誠表示，長實(01113)「做緊架喎」，今日長和未有考慮，但這提議值得考慮。以股代息的機會不太大，「派息如果可能，一路加啲息簡單啲。」

至於英國脫歐對集團造成甚麽影響，李嘉誠指出，在英國的生意「冇十樣五樣，都好啲，生意、零售都唔錯，電訊、各個生意幾好。將來會如何，相信唔會大到一般人咁諗，情況審慎樂觀。」

李嘉誠又指出，國際油價較高位回落近一半，對赫斯基能源的前途樂觀，是由於管理及生產成本一直在改善，今年應該有錢賺，會一路改進。

小股東關心李嘉誠何時會退休，李嘉誠重申，隨時都可以退休，有副主席兼聯席董事總經理李澤鉅及其他董事在，即使退休後他們也會繼續工作，由李澤鉅頂替主席一職。公司運作成熟，對前途有信心，個人退休與否沒有太大影響。

他又稱，公司股價無法控制，其個人持股絕對不會賣，只會增持。公司有適當機會時，配售股份也不出奇，但個人持股不會賣。

問及「女媧」當選下屆行政長官，會否增加在港投資，李嘉誠稱，其1940年來港定居至今，會在香港終老，鍾意這個地方。在香港的生意會繼續營運，惟經營零售業，在香港的700間店，只佔公司全球1.3萬間店舖利潤的3%。若在港加開100間店會「打爛大家飯碗」，香港業務會維持，並沒有減少，對香港有感情，但地方細人口少，香港只賺零售業務的3%。