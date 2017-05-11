即巿股評 港股直擊

一如所料，港股呢轉升到25200點行人止步，雖然隔晚納指及標指再創收市新高，港股今早亦追隨向上，但恒指見咗25204點高位後即見回吐，半場恒指報收25078點，升63點；國指再跑贏，半日升42點，報收10269點。

噚日股王騰訊(00700)創完新高之後掉頭行倒跌，走勢已經有啲唔係幾順，亦對整個科技股板塊響起警號。今日雖回升兼上過255元，但受制於上日高位，半場報收252.2元。至於其他科技股普遍見回吐，最大鑊係幾隻手機設備股，跌勢較為明顯，皆因沽空機構唱淡瑞聲(02018)。報告指瑞聲透過20個未披露關連人士之相關供應商，以誇大盈利，認為瑞聲違反上市公司條例，以及蘋果供應商守則，相信蘋果公司將會展開獨立調查。瑞聲股價應聲而下，半日跌11%，報收98.7元，紅底股地位不保。

瑞聲畀人搞係被動，但通達(00698)有主要股東配售減持係主動，股價一度跌近一成，半日亦要跌8.4%，報收2.82元。呢兩個負面消息拖累整個板塊插水，ASM太平洋(00522)跌1.8%；高偉電子(01415)跌1.2%，比亞迪電子(00285)跌3.1%，無一倖免。

等都頸都長嘅內地電力業重組併購，終於有啲聲氣，前日急升後回一回氣，今日升勢再現，阿Man心水一直係大唐發電(00991)，維持3元目標價無變。除咗電力股之外，「三桶油」喺油價大幅反彈刺激下亦見上升，升幅由0.5%至1.3%不等。

瑞聲事件未知會否愈演愈烈

其實呢一浸大市升上嚟，主要靠科技股發力，家陣科技股被負面消息所困擾，預期大市或借勢回吐，加上連日大戶屠熊都食到滯，今早完成埋25200點嗰一個重貨區，基本上可以抖抖。科技股會否由強轉弱仍屬未知數，但瑞聲事件未知會否愈演愈烈，有呢個板塊嘅貨不妨先止賺離場。考慮換馬至「一帶一路」股份，博下周高峰論壇落鑊。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)