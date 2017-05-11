港股直擊 即巿股評

港股連升三日，累飆539點後，今日早段尋頂再創超過21個月新高。市場今早焦點被沽空機構狙擊的瑞聲科技(02018)，相關板塊全線下挫。另外，多隻股份高位進行配售。

恒指高開86點，甫開升幅一度收窄至9點，見25024點半日低，其後發力，=最多升188點，見25203點，再創逾21個月新高，惟瑞聲被狙擊後，升勢回落。恒指中午收報25078點，升63點或0.3%，大市成交額445.33億元。

國企指數半日收報10269點，升42點或0.4%。

A股偏軟，滬指跌0.39%；深指跌0.89%。

藍籌股方面，騰訊(00700)獲摩通升目標價至275元，今早一度逼近上市高位，半日升0.7%；長和(00001)獲花旗升評級至「買入」，目標價升至115元，股價半日升1.3%；滙控(00005)升0.7%，3股支持大市升勢。另外，油價反彈，「三桶油」半日升0.5%至1.3%；吉利(00175)升%；國壽(02628)升1.2%；港交所(00388)升1.2%。相反，聯通(00762)跌1%；中電(00002)跌1%；中海外(00688)跌0.9%。

焦點板塊

手機零件股：葛咸城研究公司(Gotham City Research)針對瑞聲科技(02018)發表報告，指控瑞聲2014年起用超過20間神秘關聯公司誇大盈利，目標價僅睇44元，股價一度急挫13.5%，半日挫11.1%，為跌幅最大藍籌。其他蘋果概念股受拖累，舜宇(02382)挫4.8%；ASM太平洋(00522)跌1.8%；高偉電子(01415)跌1.2%。另外，通達(00698)主要股東配售減持，曾挫9.1%，半日跌8.4%，成交額17.16億元。比亞迪電子(00285)跌3.1%。

中資電力股：早前因合併重組概念炒高，昨日回氣後今早帶出，華潤電力(00836)升2.1%；華能(00902)升2.2%；華電(01071)升1.5%；大唐發電(00991)升2.3%。不過，新能源股華能新能源(00958)擬配股籌逾21億，半日跌4.3%。

焦點股份

中芯國際(00981)：逆市下挫，曾跌5.1%，半日跌3.6%，成交額3.08億元。集團首季股東應佔盈利按年增長13.63%。不過，集團預期，第二季收入下降3%至6%。

中國中藥(00570)：傳遭股東折讓減持，股價今早受壓，曾挫6.3%，半日跌4.8%，成交額達6.67億元，為最少3年來最活躍。

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