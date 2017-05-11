港股直擊 即巿股評

隔晚美股納指及標普500指數創收市新高，港股三連升，累飆539點後，今早繼續尋頂，再創超過21個月新高，惟中午升幅收窄。

恒指高開86點，甫開升幅一度收窄至9點，見25024點半日低，其後發力，今早最多升188點，見25203點，再創逾21個月新高。惟突破25200點水平後，出現回吐，中午恒指收報25078點，升63點或0.25%，大市半日成交額445.33億元。

中資金融股及石油股領漲，國指繼續跑贏恒指，半日報10269點，升42點或0.42%。

騰訊(00700)上日創新高後倒跌，今早回升，暫時高見255元，仍受制於上日高位255.4元，半日報252.2元，升0.7%，居成交金額榜首位。

手機設備股急挫，瑞聲科技(02018)遭沽空機構狙擊，Gotham City Research指瑞聲自2014年起利用超過20間關連供應商誇大盈利，違反上市條例，瑞聲半日大跌11.1%；舜宇光學(02382)則跌4.8%；通達集團(00698)遭主要股東配售減持，跌8.4%。

隔晚油價急升逾3%，創去年12月初以來最大單日升幅，「三桶油」造好，中石化(00386)、中石油(00857)及中海油(00883)分別升0.5%、0.8%及1.4%。

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