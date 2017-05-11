即巿股評 港股直擊

噚日恒指午市升幅有出現收窄，騰訊(00700)同港交所(00388)臨尾市倒跌，仲要齊齊出現「射擊之星」，好似噚晚郭靖咁一箭雙鵰射佢落嚟咁。呢啲咁嘅「見頂回落」樣，噚日追升個班又嚇餐懵；但貪心鬼求其入咗隻恒指熊(仲要有幾貼價得幾貼價嗰啲)博今日見紅嘅話，咁今日就真係大鑊，都講過係個市火紅火綠嘅時候，真係唔好咁心急咁快估頂。(我都衰心急衰過好多次，要戒!)

睇返今日個市，恒指今朝早做完「U」盤之後開市報25101點，升86點；依家10點5分，恒指升幅擴大至150點，報25166點。拉條保歷加通道出嚟，就會見到其實恒指依家粒燭正正咗喺保歷加通道頂部(25155點)條線嘅中間，計埋噚日嘅話，其實恒指已經連續兩日頂穿過條保歷加通道頂。就算保歷加通道口係拓闊緊，比位個市上都好，穿頂就已經唔係一個好兆頭。真架，大家可以自己求其搵條指數或個股嘅日線圖，再拉條保歷加通道出嚟，你睇吓有邊條指數或個股當個股價穿咗保歷加通道頂之後，係會失控咁向上繼續飆，還是過幾日最終都會乖乖地屈返入條通道裡面。

再睇埋啲技術指標，MACD雙牛合理，因為個市都升咗咁多日，so far未見有掉頭跡象；DMI嘅ADX都係向上，-DI粒數亦係減少緊，兩者合理，不過+DI就由噚日嘅36.47回到落嚟依家10點23分mark底嘅35.23；14RSI見69咁上下，雖然未正式叫做超買，但都開始接近超買水平；SlowSTC(14,3)唔駛講，%K線(95.71)同%D線(90.09)雙雙超買咗一段時間，而呢兩條線今日齊齊再上到9字頭…嗯…所有嘢記錄在案先。

再開埋恒指牛熊證街貨圖睇，喺第二貼價嘅熊證區，即係25200至25299點呢度已經有1244張重貨期指，再向上數多100點，即係25300至25399點呢度，都有1050張期指。咁多貼價熊都係因為大家見個市升到咁，博個市升到連奶力都無嘅時候，貼價熊就可以發揮到佢高槓桿嘅威力。

依家10點30分，恒指現價25183點，若然個市要終極一升，食埋呢堆重貨熊嘅話，其實由現價升216點就可以；向下望最貼價嘅牛證講緊係24600至24699點，但得個76張期指咁大把，夠你食定夠我食？

你可能會問：「如果聽日、後日都有一班貪心鬼入貼價熊博跌，咁每一日嘅恒指街貨圖都有貼價熊仔重貨，如是者個市咪會係咁繼續升少少而食多多囉？」咁我問你：「如果個市嘅behavior真係咁，你會唔會入牛證齊齊追升？如果你會，你隔壁嗰人、你啲三姑六婆，甚至坐喺證券行啲阿哥阿姐又會唔會？反過來博跌個班人又唔會又轉軚？係估計有一定數量嘅人玩追升嘅同時，發行商其實都要出番啲貼價牛證嚟滿足市場，你估嘅牛證街貨又會唔會多啲？到時個恒指牛熊證街貨圖會變成點？」

呢啲「摸頂」位的而且確係好吸引，因為「摸到頂」你就贏，但本著我哋係「安全為上」嘅宗旨，企後啲好嗎？恒指熊(64902)，收回價25600點，同現價有逾500差距，成交雖然唔係話好多，但滿足到貪心嘅心態，因為佢嘅槓桿係同一批收回價25600點嘅熊證之中係最高，有34倍。一如以往，見5分鐘圖出現超買先好落場，有咩唔對路即走。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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