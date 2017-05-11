即巿股評 港股直擊

恒指昨天高開高走，全日波幅233點。恒指收報25015點，升126點或0.51%，成交金額936.44億元。國指收報10227點，升98點或0.97%；上證收報3052點，跌27點或0.9%。兩市合計成交4024億元。港股走勢優於A股。

恒指呈2連陽走勢，以近「射擊之星」收市，反映在保歷加通道頂部(24993點)之上的阻力不少。中國國務院在常務會議指出，要求各地徹底取締「地條鋼」產能；要儘快就淘汰、停建、緩建煤電項目的任務定下明確時限。對列入年度去產能的煤礦，要在11月底全部退出；堅決控制劣質煤進口。料消息利好鋼鐡及煤炭板塊。

中國銀監會稱，商業銀行一季度末不良貸款率1.74%；法人口徑的銀行業一季度末總負債人民幣220.4萬億元，同比增長14.5%。

波士頓聯儲局長Rosengren敦促聯儲局今年再加息三次，並考慮下一次加息後開始收縮資產負債表，以免造成經濟過熱；財政刺激政策或導致加速升息。美國原油庫存上周創下12 月以來最大降幅，使油價反彈，創5個月來最大升幅。美股三大指數個別發展，夜期及ADR上升，料恒指可高開，但若未能升破昨日高位25167，或會高開低走。

個股介紹：

海豐國際(01308)的主要業務為提供海運服務、航運代理、倉儲及港口服務，亦提供船舶租賃服務。

集團日前公布截至今年3月止首季的營運數字，期內貨運總量約59.97萬標準箱，按年增加約15.7%。平均運費（不包括互換艙位費收入）為每標準箱383.4美元，按年減少5.3%。貨運代理總量按年增加12.7%至約43.12萬標準箱。收入按年增加4%至3.036億美元。

參考彭博數據，集團2017年預測市盈率11.85倍，周息率6.26%。股份上日收報5.81元，上望6元，止損設於5.72元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。