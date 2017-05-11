港股直擊 即巿股評

港股升上21個月高位，技術上仍未超買，油價急彈，今日留意「三桶油」表現。

隔晚美股繼續個別發展，納指標普再創收市新高。道指則跌32點或0.15%，報20943點；納指漲0.14%，報6129點；標普漲0.1%，報2399點。市場對特朗普解除FBI局長科米職位事件反應平淡，大部分投資者仍相信稅改計劃將在某一時刻完成。

原油期貨價格上升，升幅是五個多月以來最大，主要是美國原油庫存上星期大幅減少，以及有更多產油國支持延長減產協議。紐約6月期油收市報47.33美元一桶，升1.45美元，升幅3.2%，是去年12月初以來最大單日升幅。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報67.63元，較本港上日收市升0.28元。中移動(00941)ADR收報85.53元，升8仙。國壽(02628)ADR收報24.29元，升0.14元。油價急彈，「三桶油」造好，中石化(00386)ADR收報6.29元，升8仙；中石油(00857)ADR收報5.33元，升4仙；中海油(00883)ADR收報9元，升0.1元。

ADR港股比例指數報25155，較周三恒指收市升140點或0.56%。港股昨日突破二萬五大關，創21個月高位，收報25015點，升126點，大市全日成交急增至936.44億元。國企指數報10227點，升98點或1%，稍為升穿50天線遇上阻力。恒指14天RSI升至66.76，仍未超買，短期阻力為上日高位25164，下一個重力阻力參考2015年7月大跌市後之反彈高位，即7月21日的25634點，支持參考10天線約24720點附近。內地股市走勢嚴峻，上證指數昨日先高後低，低見3051點，幾乎觸及今年1月中低位3044點水平，14天RSI最新跌至22.26，繼續超賣。消息方面，「一帶一路」國際合作高峰論壇公報草案，據悉將設定全球化基調。

焦點股份

華能新能源(00958)：計劃配售8億3853萬股新H股，相當於擴大後H股約16.67%，每股配售價2.61元，較上日收市價折讓約7.4%，集資淨額21億6652萬元。

長江基建(01038)：昨日舉行股東會，對於有小股東在會上建議將每手股數拆細， 長建主席李澤鉅在會後指，會考慮拆細股數，認為拆細是容易的事。

通達集團(00698)：公布主要股東以每股2.85元，較上日收市價折讓7.5%，配售約3.87億股，佔已發行股本約6.4%。留意今日股價走勢。

迪信通(06188)：兩股東悉售23.75%股權予Digital China，每股作價3.1元，較上日收市價2.22元溢價近四成。

青島港(06198)： 公司計劃配售2.43億股新H股，相當於擴大後H股約22.11%， 每股配售價4.32元，較上日收市價輕微折讓1.37%，集資淨額約10億3547萬元。

中電控股(00002)：今日公布首季業績。

長和(00001)及長實地產(01113)今日舉行股東大會。