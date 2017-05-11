即巿股評 港股直擊

通達集團(00698)主要從事手機、手提電腦及其他電器產品的零部件生產，亦為電子產品提供金屬外殼及其他部件。客戶基礎強大，包括華為、歐珀(OPPO)、聯想集團(00992)、酷派集團(02369)、中興通訊(00763)及小米等，其中華為是目前最大的單一客戶。

截至2016年12月底止，全年營業額按年上升28.8%至78.25億港元，純利則增42.8%至10億港元。不過，毛利率減少0.8個百分點至24.1%，主要受人民幣貶值(約80%收入為人民幣，但以港元結算)，研發投入上升、以及海外原材料採購增加所影響。隨著人民幣滙價趨穩、來自美國的客戶收入佔比增加，加上集團擴大金屬外殼產量，今年毛利率有望作出改善。

期內手機業務收入增加34.7%至64.4億港元，總營業額佔比超過八成。隨著手機品牌對金屬及防水部件的需求提升，金屬外殼出貨量有望由去年的4500萬套，增至逾6000萬套。預計今年內地手機對金屬外殼採用率由30%提升至50%，銷售有望達到雙位數字增幅。

另外，集團亦已公布今年首3個月的經營狀況，期內收入按年升30.5%至17.8億港元，增長主要由於手機分部的收益急增41%，但報告未有透露純利情況。

防水手機逐漸成為市場主流，通達去年已推出相關配件，今年將加大防水零件的投入，同時研發可嵌入金屬材料的新型防水部件，並於下半年推出。另外，在3D玻璃製飾背蓋方面，集團已成功取得客戶定單，預計第二季開始投產，該等玻璃背蓋配以集團的金屬支撐中框，料可捕捉手機升級潮。

估值可進一步提升

除了手機外殼，汽車內飾件亦是集團未來的增長動力。目前中國汽車市場規模達2400萬輛，但裝飾產品滲透度不高，集團將積極爭取國內及合資汽車品牌訂單，去年相關收入約1億港元，今年目標倍增至2億港元。

隨著大部分內地品牌推出更多金屬機身的旗艦手機，可帶動通達的訂單收入。由於手機升級速度加快，而4G滲透率仍低，預期集團未來3至5年仍處於高增長期，加上隨後5G的來臨，業務料有更佳發展。以現價計，今年預測市盈率17.6倍，考慮到公司近年純利保持逾三成增長，估值仍具提升空間。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期通達集團2017、2018及2019年每股盈利為0.223元、0.266元及0.329港元，給予12個月目標價3.40港元，相當於今年預測市盈率16.1倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理