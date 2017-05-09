今日 21:30
重要通告
港股直擊
通達集團(00698)公布，主要股東Landmark Worldwide Holdings Limited擬透過部分第二配售，配售最多約3.87億股，佔已發行股本約6.4%。
A股維穩撐恒指 ADR撲25000
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馬鼎盛詳解 中美韓軍事形勢
吳雄
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屠熊刀現 維穩決勝
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俄國恐「同」症由來已久
占飛
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「俊馬」上台禍倚福 市場暗湧仍起伏
習廣思
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相濡以沫的部門關係
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What Amazon’s success has taught investors
Alex Wong｜ EJ Insight
五窮月未必窮 港股潛力可期
曾德明
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【盤房來料】鐵建股又借一帶一路論壇炒翻轉
即巿股評 ｜ 今日 12:58
港交所首季多賺20%
港股直擊 ｜ 今日 12:47
吳天海:九倉去年售樓收入入賬可支持業績
香港財經 ｜ 今日 12:55
長建股東建議每手股份拆細 李澤鉅:可考慮
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港交所首季盈利增20%
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新世界逾40億奪長沙灣地皮
地產新聞 ｜ 今日 17:29
港股三日飆539點 攻上兩萬五
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【輪證贏家】博超買入熊？睇定啲好！
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大市升幅急縮 濠賭股逆市跌
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李小加:債券通何時公布仍在等待
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