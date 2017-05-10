港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數個別走，納指連續3日破頂。港股連升兩日累飆412點後，今日突破兩萬五水平，再創超過21個月新高，惟A股尾段受壓低收，加上騰訊(00700)破頂後腳軟，拖累恒指升勢回順。

恒指高開42點，報24931點，已為全日低位，甫開升幅擴大，衝上兩萬五關口，11時20分後升幅突破200點，半日最多升232點，中午升199點。午後突破上午高位，最多升275點，高見25164點，再創逾21個月高，其後升幅急速收窄。恒指收報25015點，升126點或0.5%，連升3日累飆539點或2.2%。大市今日有約750隻股份下跌，上升股逾650隻。

全日成交額936.44億元，較上日大增約225.97億元或31.8%，為4月5日以來最高。

國企指數收報10227點，升98點或1%。國指三日累飆301點或3%。

恒指即月期貨收市升177點或0.72%，報24921點，低水94點。

A股尾段下挫低收，滬指跌0.9%，報3052，逼近今年1月中低位；深指跌1.3%。兩市成交額約4025億元人民幣。

歐洲三大股市最新偏軟；美國道指期貨最新跌47點，報20859。

藍籌股方面，長和(00001)升2.3%；中移動(00941)升0.8%；聯通(00762)董事長王曉初指鐵塔公司計劃今年四季度到明年上半年完成上市，股價升3.4%；蒙牛(02319)升1.7%；恒隆地產(00101)升1.5%；長建(01038)升1.3%。相反，國泰(00293)跌2.3%，為表現最差藍籌；華潤電力(00836)跌2.1%；騰訊(00700)高見255.4元創上市新高後，收市倒跌0.2%；港交所(00388)昨日抽升逾2%，今日中午公布首季盈利增近兩成，午後初段造好，惟收市倒跌0.1%，行政總裁李小加個人希望「債券通」於七一前公布。

焦點板塊

中資金融股：領漲大市，建行(00939)升1.1%；工行(01398)升1.2%；中行(03988)升1.3%；國壽(02628)升2.1%；平保(02318)創近一年半新高，收市升3.8%，為升幅最大藍籌，5股貢獻大市86點。另外，瑞信上調多隻內銀股目標價，當中農行(01288)獲上調評級至「跑贏大市」，股價升1.1%；民生銀行(01988)升2%。新華保險(01336)升1.6%；太保(02601)升1.2%；中國太平(00966)升2.4%。

鐵建及建材股：「一帶一路」國際合作高峰論壇將於本月14日至15日在北京舉行，鐵路及基建H股昨日午後發力，今早一度抽高，惟升勢其後回順。中交建(01800)曾升4.3%，收市升1.3%；中鐵(00390)升1.7%；中車(01766)倒跌0.7%；中車時代(03898)升2.7%。多隻建材股回吐，華潤水泥(01313)挫4.6%；金隅(02009)跌4.3%，其A股挫8.1%；中建材(03323)跌4.2%；安徽海螺(00914)跌1.9%，為表現最差國指成分股。此外，北京首都機場(00694)曾創逾9年新高，收市升5.9%。

手機零件股：另一帶出板塊，蘋果概念孖寶瑞聲科技(02018)和舜宇光學(02382)分別升1.2%和3.7%；ASM太平洋(00522)升2.3%。另外，通達(00698)升3%；信利(00732)升0.8%。

濠賭股：普遍跑輸，金沙中國(01928)跌1%；銀娛(00027)跌1.8%；永利澳門(01128)跌2%；美高梅中國(02282)跌1.9%。強勢股新濠國際(00200)曾升7.2%，再創超過兩年新高後，午後升幅幾近蒸發，收市升1.2%。

焦點股份

新秀麗(01910)：獲滙證最新報告把新秀麗目標價由35元升至38.5元，維持「買入」評級。股價今早創上市新高，收市升1.3%，成交額達4.96億元。

創維數碼(00751)：早段曾挫6.3%，收市跌1.6%，成交額1.7億元。集團發盈警，預期截至3月底止年度溢利將按年大降約40%。花旗最新下調創維數碼評級至「中性」，目標價大削34.8%至4.3元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。