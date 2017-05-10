港股直擊

今日「滬港通」南下投資港股的105億元人民幣「港股通」額度，全日額度剩餘74.37億元人民幣，用30.63億元或29.17%，為兩個半月以來最多，反映買盤明顯較強。

「深港通」南下投資港股的105億元人民幣「港股通」額度，全日額度剩餘102.60億元人民幣，用2.40億元或2.28%。

都市麗人(02298)股價今日升12.65%，為表現最好滬／深「港股通」股份。兗州煤業股份(01171)股價今日跌4.77%，為表現最差「港股通」股份。