今日「滬港通」南下投資港股的105億元人民幣「港股通」額度，全日額度剩餘74.37億元人民幣，用30.63億元或29.17%，為兩個半月以來最多，反映買盤明顯較強。
「深港通」南下投資港股的105億元人民幣「港股通」額度，全日額度剩餘102.60億元人民幣，用2.40億元或2.28%。
都市麗人(02298)股價今日升12.65%，為表現最好滬／深「港股通」股份。兗州煤業股份(01171)股價今日跌4.77%，為表現最差「港股通」股份。
今日 16:54 港股直擊
今日「滬港通」南下投資港股的105億元人民幣「港股通」額度，全日額度剩餘74.37億元人民幣，用30.63億元或29.17%，為兩個半月以來最多，反映買盤明顯較強。
「深港通」南下投資港股的105億元人民幣「港股通」額度，全日額度剩餘102.60億元人民幣，用2.40億元或2.28%。
都市麗人(02298)股價今日升12.65%，為表現最好滬／深「港股通」股份。兗州煤業股份(01171)股價今日跌4.77%，為表現最差「港股通」股份。
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