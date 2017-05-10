即巿股評 港股直擊

今日與大家檢視一隻股份的績效，筆者於另一專欄在3月27日分析新煮意控股(08179)，留意原因是於2月28日晚上宣布供股，規模為1供1，因為大過2供1，所以要通過股東特別大會才可進行，此股已於3月24日晚上寄發通函，暗示有心人已收夠貨投票機會大。

不是要向下炒

供股價為0.14元，較宣布當日收報0.17元，折讓17.65%，較一般授權配股折讓上限為20%以下還要低，屬小折讓供股，認為今次不是設局將股價向下炒。翌日開報0.149元，裂口低開12.35%，已是全日最低價，僅錄得一宗12000股成交，證明無意向下炒的推斷正確。但由於決議案未獲通過，有心人沒托價散貨誘因，當然也不會將股價向上炒，因此當日高位0.168元亦只有一宗48000股成交而已。最終收報0.154元，跌幅收窄至不足一成，當日成交量約638萬股，佔現時公眾持股量約8.31億股不足0.80%，如此低的成交量反映有心人未有行動，不過已是倒數至去年10月11日的第二高成交量，最高約648萬股則見於今年1月24日，與上述約638萬股相近，表示宣布供股前超過四個月因有心人沒有行動，令成交變得疏落。正因如此，股價自去年9月7日收報0.28元後，股價便反覆向下，與2月28日收報0.17元比較，跌近四成，形成「陰跌」格局，可見如今屬「低價供股」。參考宣布供股前52周低位為0.145元，較供股價僅高五個價位，認為供股價具吸引力，不排除藉著今次供股令有心人可於低價收貨，初步認為部署「供乾」機會大。

上次配股重點

當時也指出值得留意此股於1月6日完成一般授權配股，規模約1.60億股，佔當時已發行股本兩成，即用盡一般授權配額，集資淨額約2280萬元，全數用於放款業務，當時公告提及截至去年9月30日貸款賬目及潛在借款人對貸款之需求約3.42億元，於供股公告亦提及截至去年12月底貸款總額仍維持在約3.42億元不變，而預算本年底將擴大約1.50億元，至約4.92億元，即較2016年同期增加近44%。扣除上述的配股集資淨額，及截至今年1月底現金及銀行結餘淨額520萬元，尚欠約1.22億元，而今次供股集資淨額不少於1.32億元，理應足夠貸款業務需求，不過實則集資淨額用於此業務約6000萬元，暗示仍需約6200萬股，預算於今年5月舉行新一屆股東周年大會取得新的一般授權配股額度後，集團再宣布配股機會大。

同一金融中介

我亦留意到上述配股貨於1月6日被放進中央結算系統 (簡稱CCASS)，分別是軟庫中華金融 (今次的配售代理，4236萬股)、智華證券 (4200萬股)、元大證券 (約4100萬股)，以及凱基證券 (3438萬股) (如下表)，截至3月24日這四名參與者不但沒有減持，歷時已超過兩個半月仍未散貨，認為屬有心人持貨機會大，並且其中軟庫中華金融、元大證券和凱基證均有增持股份，分別約458萬、42萬和近8000萬股，參考配股價為0.144元，視為有心人成本價，並因此股較供股價高出四個價位，進一步反映供股價吸引。同時無獨有偶，今次包銷商之一是軟庫中華金融，亦是上述的配售代理，倘若上次配股有心人收貨的推斷正確，理應今次供股也是有心人收貨的另一手段，基於涉及同一金融中介，不排除有心人屬同一批人，所以筆者認為今次供股是有心人在進一步收貨，屬於「串連財技」。

有關此股後續分析，請看本周五 (5月12日) 發布文章。

聶Sir

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於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

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