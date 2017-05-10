即巿股評 港股直擊

噚日阿Man講過，港股能否再突破，關鍵水平係24700，破上企穩有運行，否則又係得個桔。結果噚日港股喺24700點水平企穩後，下半場發力，全日再急升逾三百點。雖然隔晚美股個別發展，但納指連續三日創收市新高，恒指今日再高開42點，報24932點後節節上升。升幅擴大至衝破二萬五關。恒指半場報收25088點，盤中曾高見25122點，再刷新21個月高位紀錄。國指爭氣番一次，升161點或1.6%，報收10290點。

騰訊(00700)又新高見255.4元，收市價254.2元，帶動其他科網股回升，不過未能跟騰訊同步再創新高。大市繼續係強勢股愈強，弱勢股則繼續疲弱，呢個現象唔單止喺整體大市升跌比較上睇倒，就連個別板塊都係咁玩。好似濠賭股係阿Man推介將有信心投得日本賭牌的新濠國際(00200)表現最好，其他濠賭股表現不濟，金沙中國(01928)更逆市下跌。

國際金融股威咗幾日，今日輪到中資金融股反彈攞番個彩，建行(00939)、工行(01398)跟中行(03988)齊齊升逾1%；國壽(02628)跟平保(02318)更升逾3%，後者更創近一年半新高，五股已為恒指帶來108點升幅。恒指服務公司好快又為恒指執位，繼瑞聲(02018)染藍後，唔少缸邊友都博今次輪到舜宇(02382)入閘，呢兩日股價都跑贏瑞聲，股價要見70元指日可待。蘋果公司股價創新高，帶動手機設備股做好，除咗瑞聲跟舜宇分別升1.5%及 3.7%，ASM太平洋(00522)跟比亞迪電子(00285)齊齊創新高；通達(00698)跟信利(00732)分別回升3.7%及1.6%。

阿Man上星期叫吼住新濠國際(00200)，皆因八卦公話集團投得日本賭牌呼聲甚高，公司頻頻回購，支持股價今早創17.88元年內新高，明顯跑贏其他濠賭股。今日留意番啲鐵建股同基建股，下周「一帶一路」國際合作高峰論壇喺北京舉行，又係時候炒番啲鐵建股，阿Man心水係中鐵(00390)同中鐵建(01186)，前者一向行得快，後者呢期幅圖靚仔，半場升逾2%，圖表剛突破大把水位。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)