港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數個別走，納指連續3日破頂。港股連升兩日累飆412點後，今早一舉衝上兩萬五。騰訊(00700)和中資金融股撐起升勢。

恒指高開42點，報24931點已屬半日低，甫開升幅拉闊，衝上兩萬五關口，11時20分後升幅突破200點，最多升232點，見2515點，再創逾21個月新高。恒指中午收報25088點，升199點或0.8%，大市成交額473.08億元。

國企指數報10290點，升161點或1.6%。

藍籌股方面，騰訊(00700)見255.4元創上市新高，半日升1.4%；長和(00001)升2%。另外，港交所(00388)中午公布首季盈利增19.83%，總裁李小加則希望「債券通」於七一前公布，股價半日升0.6%；聯通(00762)董事長王曉初指鐵塔公司計劃今年四季度到明年上半年完成上市，股價半日升4.2%，為升幅最大藍籌。相反，國泰(00293)跌1.1%，為表現最差藍籌；吉利(00175)跌0.4%；華潤電力(00836)跌0.7%。

焦點板塊

中資金融股：領漲大市，建行(00939)升1.6%；工行(01398)升1.4%；中行(03988)升1.9%；國壽(02628)升3.2%；平保(02318)創近一年半新高，半日升3.7%，5股貢獻大市108點。另外，瑞信上調多3隻內銀目標價，當中農行(01288)獲上調評級和目標價，半日升1.4%。新華保險(01336)升2.9%；人保(01339)升2.5%；太保(02601)升3%；太平(00966)升3.6%。

鐵建及建材股：「一帶一路」國際合作高峰論壇將於本月14日至15日在北京舉行，鐵路及基建H股昨日午後發力，今早升幅領前大市。中交建(01800)曾升4.3%，半日升2.6%；中鐵(00390)升2.9%；中車(01766)升1.1%；中車時代(03898)升1.7%。不過多隻建材股回吐，華潤水泥(01313)跌1.9%；金隅(02009)跌1.8%；中建材(03323)跌3.3%。此外，北京首都機場(00694)曾創逾9年新高，半日升6.3%。

手機零件股：另一帶出板塊，蘋果概念孖寶瑞聲科技(02018)和舜宇光學(02382)分別升1.5%和3.7%；ASM太平洋(00522)升1.8%。另外，比亞迪電子(00285)升3%；通達(00698)升3.7%；信利(00732)升1.6%。

焦點股份

新濠國際發展(00200)：昨日於市場回購200萬股，股價今早再創超過兩年新高，半日升4.9%，成交額1.04億元。

新秀麗(01910)：獲滙證最新報告把新秀麗目標價由35元升至38.5元，維持「買入」評級。股價今早創上市新高，半日升2.1%，成交額達3.37億元。

創維數碼(00751)：早段曾挫6.3%，半日跌2.9%，成交額1.08億元。集團發盈警，預期截至3月底止年度溢利將按年大降約40%。花旗最新下調創維數碼評級至「中性」，目標價大削34.8%至4.3元。

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