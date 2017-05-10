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今日 11:44 港股直擊 即巿股評

麥格理升統一企業目標 首季表現應見底

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麥格理　統一企業中國(00220)

評級：跑贏大市 -> 跑贏大市

目標價：6.2元->6.4元(較前收市價5.31元有20.5%潛在升幅)

統一企業首季稅後利潤1.74億元人民幣，按年下跌六成。麥格理發表報告，將統一企業目標價上調至6.4元，維持「跑贏大市」評級。

麥格理指，統一首季純利低於預期，料上半年仍處於過渡期，但在成本控制及收入改善下，或有季節性改善，建議投資者現在買入，相信首季盈利倒退應已見底，加上資產負債表有改善，有能力提高派息比率。

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